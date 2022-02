Liga Mx: El día que el “Diablo Mayor” fue Celeste

Los Diablos Rojos del Toluca, son una de las instituciones más importantes y ganadoras del balompié azteca; bordando 10 estrellas en el escudo del conjunto del Estado de México, siendo la década de los 90 y el comienzo del nuevo siglo, el periodo más representativo para los Escarlatas. La oncena Choricera, era comandada, en gran parte, por José Saturnino Cardozo, delantero paraguayo que registró 249 goles en Liga a su nombre, alzando múltiples campeonatos y siendo la máxima figura del club.

Cardozo llegó a suelo mexicano proveniente de Olimpia de su país, sin imaginarse la importancia que tendría para el conjunto de los Diablos Rojos alzando múltiples títulos, destacando entre ellos 4 Ligas, al tiempo de ser reconocido por todos los amantes del futbol como uno de los extranjeros con mayor nivel futbolístico en la historia del balompié azteca. Toluca no fue la única playera que defendió en México, siendo la Máquina Celeste de la Cruz Azul, los afortunados de haber disfrutado al “Diablo Mayor” por un breve periodo.

Leer más: Gignac mantiene su racha goleadora en Tigres

Durante la edición de la Copa Libertadores de 2001, el conjunto de Cruz Azul, en busca de hacer historia, se hizo con los servicios de Cardozo para disputar la competición a partir de la fase final del campeonato. El paraguayo se hizo presente en el segundo encuentro con los Cementeros ante Cerro Porteño de su país, marcándoles un doblete en los octavos de final de vuelta; así como uno más a River Plate en cuartos de final. Ya en la antesala de la final, José Saturnino perforó el arco de Rosario Central en la cancha del Azteca.

José Luis Trejo y los suyos cayeron de manera dramática en la final de Libertadores a manos de Boca Juniors de Argentina; tras el empate 1-1 en el marcador global, todo se definió desde el manchón de penal, siendo los argentinos, más efectivos. Acaba la participación de los Cementeros en la justa continental, mucho se habló de una posible llegada de Cardozo al club de manera permanente; sin embargo, las negociaciones no pudieron concluir.

“Antes de jugar la final, hablaron conmigo para que me quedara en Cruz Azul. Primero fue José Luis, pero fue algo difícil, porque creo que la directiva de Toluca le había pedido a Cruz Azul que no le calentaran la cabeza a su jugador. Era difícil, porque el técnico me pedía. Los jugadores, compañeros, me querían. En ese momento no tenía contrato con Toluca, pero siempre tomé la mejor decisión para mí”, mencionó en su momento Cardozo.

Leer más: Poppy Pattinson luce encantadora en redes

Celestes y Escarlatas se verán las caras esta tarde, en punto de las 18:00 horas del centro de México en la cancha del Nemesio Diez, como parte de la jornada 6 del Grita México Clausura 2022, a través de la señal de TUND. Encuentro considerado, por muchos, de los más atractivos del fin de semana. Los Escarlatas acumulan una racha positiva de tres triunfos al hilo, así como tener un partido pendiente aún, ante los Rayados de Monterrey, a disputarse en las próximas semanas.