Liga Mx: "El grupo está bien, fuerte y ansioso": César Montes

Han pasado más de 13 días desde la eliminación del conjunto de Monterrey en el Mundial de Clubes a manos del Al-Ahly de Egipto por la mínima diferencia, y el equipo de la Pandilla sigue siendo blanco de críticas por parte de los aficionados regiomontanos. Más allá de obtener el quinto puesto de la competición, Javier Aguirre y los suyos llegaron al Mundialito como una de las escuadras con mayor valor en su plantilla; situación que hizo ilusionarse a más de uno. César Montes, defensor mexicano habló en conferencia de prensa ante los medios de la situación actual de Rayados.

“El grupo está bien, fuerte y ansioso por enfrentar este partido; es un lindo reto, porque es un partido difícil de visita, contra el líder, que es un equipo que va invicto. Eso habla bien de ellos; nosotros iremos de visita a buscar los tres puntos. Estamos con él (Javier Aguirre), estamos fuertes en eso; hemos cerrado filas en todo lo que se ha hablado y lo que habido en el entorno del equipo. El técnico tiene mucha experiencia en ella y estamos con él” mencionó César Montes en conferencia de prensa previo al encuentro del próximo viernes en contra de Puebla.

En medio de un mar de dudas en el proyecto deportivo comandado por Javier Aguirre, tras la eliminación tempranera en el Mundial de Clubes, el cuadro de la Pandilla, dio vuelta a la página y ahora se concentra en el torneo local, teniendo que visitar a Puebla, actual líder de la campaña el próximo viernes desde la capital poblana. En este sentido, “El Cachorro” Montes expresó el compromiso que tiene él, junto con sus compañeros, de respaldar al cuerpo técnico comandado por el “Vasco”, blanco de críticas por los seguidores regiomontanos.

“Sabemos de la exigencia en la que se encuentra el club y el plantel. Cada torneo nos exige buscar lo máximo, que es el campeonato; está claro que no es la expectativa que buscábamos en el Mundial de Clubes, pero lo dejamos de lado, y como lo comentaba, Diulio, el técnico y los jugadores, buscaremos el título” comentó Montes acerca de las expectativas que se tiene del club con una de plantilla de las plantillas más caras del continente.

César Montes, junto a Maximiliano Meza y Esteban Andrada, fueron unos de los pocos elementos que fueron reconocidos por la afición regiomontano durante su participación en el Mundialito. “El Cachorro” es uno de los favoritos de la grada, creando un vínculo con los aficionados al ser un elemento formado en las fuerzas básicas de la institución; sin embargo, reconoció que el mal funcionamiento de los últimos cotejos para la Pandilla es una situación grupal, dejando a un lado las individualidades.

“No tenemos que buscar un culpable, aquí todos somos un equipo, así cuando logramos el campeonato para ir al Mundial de Clubes, lo ganó el equipo, no lo hizo el director técnico, ni el capitán un Rogelio que hizo el gol. Ahora que no logramos los objetivos, sucede lo mismo; no lo logramos como equipo. No estuvimos a la altura todos, pero hay que dejarlo en el pasado y pensar en la liga” sentenció el defensa central mexicano en rueda de prensa.