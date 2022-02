Liga Mx: “Es especial reencontrarnos con un técnico que nos dio mucho”: Quiñones

Tigres de la UANL viajarán esta tarde a la ciudad fronteriza para medirse a los Bravos de Juárez, como parte de la jornada 7 del Grita México, en el Olímpico Benito Juárez, reencontrándose con Ricardo “Tuca” Ferretti, timonel que estuvo con los Universitarios por más de una década, dónde levantó múltiples campeonatos. Al respecto, Luis Quiñones, elemento de los Felinos, hablo en la rueda de prensa, acerca de lo que significa jugar contra el estratega que, hasta hace unos meses, lo dirigía.

“Es especial reencontrarnos con un técnico que nos dio mucho; sacó lo mejor de nosotros, pero ahora lo vemos desde otra circunstancia. Nosotros vamos con la mentalidad de seguir con el buen camino que hemos encontrado, con delanteros reencontrados con los goles. Una competencia sana como se ha visto y nos queremos como una familia; para lograr el objetivo que tenemos, que es salir campeón”, mencionó Luis Quiñones en conferencia de prensa.

Tigres acumule una racha positiva de 4 triunfos de manera consecutiva; pasó por encima de Pumas, Mazatlán, Chivas y San Luis. Ubicados en los primeros 4 puestos de la clasificatoria general con 13 unidades. Además, en cuanto a cuota goleadora se refiere, el cuadro dirigido por Miguel Herrera se posiciona como la segunda escuadra con mayor productividad en el arco contrario, con 12 tantos, siendo superados por los Tuzos del Pachuca con 13. Quiñones habló del sentir del equipo tras los buenos resultados.

“El equipo, mentalmente, está alegre y emocionado por los partidos que ha enfrentado; los resultados y la forma en que se han dado, son importantes para que el equipo retome esa confianza. Son 11 los que inicialmente arrancan y hay otros que están esperando por una oportunidad; eso es importante, que todos estemos al más alto nivel, con un técnico que ve por lo mejor para el equipo. Todos queremos jugar”, agregó.

La llegada al futbol mexicano, del atacante colombiano de 30 años de edad, ocurrió con los Pumas de la UNAM en el Clausura 2016. 6 meses más tarde, se unió a las filas de Tigres de la UANL; significó, en aquel entonces, su primera etapa con los de Nuevo León. Posterior a ello, vistió la camiseta de Lobos BUAP y Diablos Rojos del Toluca; su vuelta a San Nicolás de los Garza, ocurrió en el primer tramo del 2019, afianzándose como un elemento titular, tanto con Ferretti, como ahora, al mando de Herrera.

“La exigencia aquí en Tigres son muy altas; lo hemos venido viendo con los recambios que ha tenido el equipo, con los jugadores que ingresan y marcan la diferencia. Son partidos y circunstancias, donde me he trato de mantener siempre; regresé en mi segunda etapa y no hay jugador en el equipo, con más asistencias que yo, porque trabajo siempre para el equipo”, sentenció el colombiano.

Bravos y Universitario se verán las caras este viernes, como parte de la jornada 7 del Clausura 2022, a las 21:00 horas del centro de México, a través de la señal de TUDN y Tv Azteca. La posibilidad está latente para los Felinos, de posicionarse en lo más alto de la tabla general, si se registran resultados favorables para ellos.