Liga Mx: “Estoy muy contento por firmar esta renovación” expresó José Castillo

Los Tuzos del Pachuca en la época reciente se ha caracterizado como una de las plantillas del futbol mexicano que más apuesta por el talento mexicano formado en las fuerzas básicas. La llegada de Guillermo Almada al banquillo Blanquiazul ha permitido a la institución seguir con dicha visión, destacando elementos como Bryan González, Daniel Alonso Aceves, Jesús Hernández, Kevin Álvarez, Erick Sánchez y José Castillo, este último firmó una renovación de contrato en días pasados.

“Apenas tiene una semana que se logró concretar esto que veníamos platicando con la directiva y al final, se llegó a un acuerdo y estoy muy contento por firmar esta renovación por unos cuantos más, aquí en mi casa. En mayo de este año cumplo ya 10 años en Pachuca; todo fue gracias a una persona que me visorio y puso sobre la mesa la posibilidad de venir a probarme con el equipo. Estuve a prueba como 4 semanas, hasta que me dieron el visto bueno y me invitaron a formar parte de las fuerzas básicas” mencionó Castillo en una dinámica en Instagram de los Tuzos.

Leer más: Liga MX Femenil: Viridiana Salazar aumenta su historia en Pachuca Femenil

Castillo llegó a las filas de los Tuzos del Pachuca hace 10 años, formando parte de las distintas categorías al interior del club; destacando entre ellas sub13, sub15, tercera división, sub17 y sub20, siendo capitán en cada una de ellas, demostrando su liderazgo y habilidad con el esférico Todo ello se vio capitalizado en su debut en el máximo circuito con los Hidalguenses el pasado 16 de octubre de 2021 en el Estadio Huracán frente a Santos Laguna; ingresó al terreno de juego a ocho minutos del final.

“Originalmente iba hacer mi debut un torneo anterior, pero todo lo que ha traído el COVID, no se pudo en ese entonces. Llegó octubre del torneo pasado en casa, justamente contra Santos Laguna y fue algo circunstancial por la expulsión de Herrera en la central. Me tocó debutar en una posición donde no me desempeño originalmente” sentenció.

En el último partido con victoria para los Tuzos 3-1 ante los Rayos de Necaxa en calidad de visitante, Castillo tuvo sus primeros segundos en la presente campaña. En el encuentro del próximo lunes ante los Gallos Blancos de Querétaro, en la cancha del Hidalgo, el defensor de 20 años, seguramente, estará en la lista de convocado por el cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada, buscando a las 3 unidades que los mantengan en los puestos altos de la tabla. Actualmente, en el peldaño número cuatro con 9 puntos.

Leer más: Thurman Thomas perdió el casco en el Super Bowl XXVI

“Hablando de Club Pachuca la realidad es que aquí tiene minutos y oportunidades de jugar el que las trabaja y merece. Es gracias a trabajo, y años de esfuerzos. Eso es lo único que te puede tener en el primer equipo de los Tuzos; evidentemente tener talento, aunado a muchísimo trabajo y esfuerzo” mencionó el formado en las fuerzas básicas de los Hidalguenses.