Liga Mx Femenil: “Ahorita me siento feliz, pero no confiada”: Casandra Montero

El conjunto de Chivas, ha tenido un inicio de temporada esperanzador, en el Grita México Clausura 2022. Juan Alfaro y las suyas, se ubican en los primeros 4 puestos de la clasificatorio general, con 18 unidades, manteniéndose en calidad de invicto, con 5 triunfos y 3 empates, a pesar de las constantes bajas sufridas por Selección Nacional y lesiones al interior de la plantilla. Casandra Montero, defensora central de las Rojiblancas, habló de cómo se ha sentido en la presente campaña.

“Me costó al principio, ahorita me siento feliz, pero no confiada. Siempre trato de ser lo más agradecida posible y trato de acercarme, no solo con mis compañeras, sino con el cuerpo técnico, para saber qué puedo hacer yo para mejorar, y para el bien del equipo. Cuando tienes esa disposición para con todos, todo es más fácil; obviamente va encaminado con la disciplina y trabajo”, expresó Casandra Montero, en entrevista para las redes oficiales de Chivas.

La mexicana nacida en Antigua, Veracruz hace 27 años, vive su primera etapa con el conjunto Tapatío, adueñándose de un puesto en la oncena titular. Su debut en el máximo circuito, fue con Tiburones Rojos, el 15 de julio de 2019, ante Querétaro. Posterior a ello, pasó un año en las filas de Mazatlán, antes de dar el paso a las instalaciones de Verde Valle; donde ha jugado, gran parte de la campaña, en la defensa central, a pesar que su posición natural es la contención.

“Hablando de comodidad, en la central no corres tanto por el tema de los recorridos, pero a mi en lo personal, me gusta la contención, porque hay más contacto con el balón. Pero, donde me pongan y todo es mérito, no solo mío, sino también la confianza del cuerpo técnico que me dijo que me veía cualidades para central. Quiero recalcar que mis compañeras siempre me alentaron”, mencionó la zaguera central del Rebaño Sagrado.

Montero ha sido partícipe de 720 minutos de la actual campaña para la causa Rojiblanca; es decir, el 100%. Además, durante la jornada 6, en el Estadio Olímpico Alameda, enfrentando a Gallos Blancos de Querétaro, convirtió su primer tanto con la camiseta de Chivas.

“En ese momento, sentí mucha emoción porque el gol que nos habían metido en contra, había sido un error mío; lo recuerdo. Sabía que, al poner el empate, otra historia sería; siempre confiando en las compañeras. No pensé que fuera mi primer gol, simplemente lo festejé, porque siempre es el invitado especial. Gracias a Dios cayó”, sentenció.

En términos colectivos, el cuadro comandado por Juan Alfaro, marcha, hasta el inicio de la jornada 8 del Grita México Clausura 2022, en el peldaño 4 de la clasificatoria general, con 18 unidades. Siendo, además, la mejor defensiva de la campaña, con 4 tantos.