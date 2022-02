Liga Mx Femenil: Arcienega reconocida por sus 100 partidos con Puebla

A pesar del parón por fecha FIFA en el Grita México Clausura 2022 de la rama Femenil, los distintos campamentos del balompié azteca continúan con su preparación rumbo a la segunda parte de la campaña, sabiendo de la importancia que tiene cerrar de la mejor manera en busca de acceder a la fiesta grande del futbol mexicano. En el caso de Puebla, se tomaron el tiempo para brindar el reconocimiento a Mirelle Arciniega, mediocampista que llegó a 100 partidos defendiendo los intereses Poblanos.

Previo al encuentro de ayer en la cancha del Cuauhtémoc, entre la Franja del Puebla y Rayados de Monterrey, la directiva local llevó a cabo un evento para brindar el reconocimiento a la mexicana de 29 años de edad. En el reciente encuentro ante las Amazonas de Tigres, más allá del resultado negativo para las Enfranjadas 2-0, significó para Mirelle Arciniega cumplir 100 encuentros disputados en Liga MX; todos ellos, con la casaca de la Franja.

Arciniega arribo al conjunto Poblano para el Apertura 2018; aquella temporada debut en el máximo circuito, disputó 16 enfrentamientos, todos ellos como titular, marcando 4 tantos para las estadísticas, siendo Veracruz, Pachuca, Toluca y Pumas de la UNAM. sus víctimas. En términos personales, ha significado la mejor campaña en cuanto cuota goleadora se refiere para la mexicana.

A pesar de las modificaciones que han existido en el banquillo de las Enfranjadas, Arciniega se mantiene como una habitual en la oncena titular, o bien, partiendo desde el banco como una revulsiva para el complemento, teniendo participación en la mayoría de los encuentros. Tal situación, ha sido reconocida por la afición Poblana, siendo una de las favoritas en la institución, por su entrega y amor a la camiseta, que ha expresado en más de una vez.

“No estaba en mis planes. Recibí una llamada para hacer visorias y dije: 'es una señal para que yo retome el fútbol'. Sin dudarlo, tomé la oportunidad y créeme que no me arrepiento de haberlo hecho. Lo traigo en la sangre, no existe otro más que el Puebla para mí”, expresó en su momento Arciniega.

Por lo pronto, ella y sus compañeras se encuentran concentradas en el próximo enfrentamiento, correspondiente a la jornada 8 del Grita México Clausura 2022 en la rama Femenil. Encuentro a desarrollarse el 27 de febrero, cuando reciban la visita de las Pumas de la UNAM, en punto de las 12:00 horas del centro de México. Las locales marchan en el puesto 17 de la general con 4 puntos cosechados; mientras que las Universitarias en el peldaño 7 con 8 unidades.