Liga Mx Femenil: Brissa Rangel llega a 100 encuentros disputados en liga

A pesar del parón por fecha FIFA, el Grita México Clausura 2022 en la rama femenil, no detuvo acciones, disputándose, además, la primera jornada doble en la historia de la competición; situación que hace ver las distintas realidades que viven los equipos en su posición en la tabla general. En el caso de las Chivas Rayadas del Guadalajara, las Tapatías se sitúan como líderes generales tras cosechar un total de 13 puntos, a la espera de lo realizado en el partido pendiente de las Rayadas de Monterrey. En la parte contraria de la tabla, el equipo de la Franja apenas ha logrado conseguir un punto en el empate de la jornada tres ante el conjunto de Mazatlán 0 a 0.

La última jornada significó un hecho histórico para las de la Franja; a pesar de haber caído en su visita al estadio Jalisco 1 por 0 ante el conjunto de Atlas, tras un desafortunado autogol por parte de la cancerbera Brissa Rangel en su intento por despejar un tiro de Karen García, aquel encuentro significó para la portera Poblana, unirse al selecto grupo de jugadoras en llegar al centenar de partidos en Liga Mx Femenil, teniendo una celebración poco grata para la nacida en el Distrito Federal.

Brissa fue parte de la primera Copa Liga Mx Femenil en el año de 2017 con la casaca de las Pumas de la UNAM, disputando un total de cinco enfrentamientos con las Universitarias. Ya para el Apertura de ese mismo año, siendo el primer torneo oficial a nivel de clubes, la guardameta se afianzó con el puesto de titular de las de C.U. Los siguientes 12 meses permaneció en la Ciudad de México, sumando apenas 9 encuentros en el año natural, situación que la hizo tener que emigrar hacia la Franja del Puebla en busca de nuevas oportunidades.

Para el Clausura 2019, arribó a la Franja del Puebla, disputando en aquella campaña, un total de ocho enfrentamientos, todos ellos como titular, alcanzando la liguilla del futbol mexicano con las Poblanas. Durante su estancia con las Enfranjadas, ha jugado un total de 79 encuentros, además de recibir una tarjeta de amonestación y haber convertido un gol en su propio arco, durante el último partido ante el equipo del Atlas. Más allá de ello, es una de las mejores jugadoras en el cuadro comandado por Pablo Luna. Brissa también es diseñadora y comunicadora visual, así como profesora de futbol base para niñas y niños.

“Trato de transmitir con el ejemplo, con el día a día, con mi actitud que ante cualquier circunstancia adversa siempre va ser positiva, y tomarla como aprendizaje, trato de transmitírselo no solo a las personas que tengo cerca, en este caos mis compañeras también al cuerpo técnico y todos los que conforman Club Puebla femenil sino también la parte que me toca a mí al ser profesora, entrenadora de niños y de adolescentes, transmitirles esa experiencia siempre con valores y competitividad, me apoyo con la redes sociales transmitiendo pensamientos que le puedan servir a la gente, que le sirva en su día a día, para que sean unas mejores personas”, expresó en su momento la cancerbera poblana acerca de su labor fuera de los terrenos de juego.