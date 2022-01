Liga Mx Femenil: Charlyn Corral, máxima goleadora durante el Clausura 2022

Charlyn Corral, actual jugadora de las Tuzas del Pachuca, es hasta el momento, líder de goleo en el inicio del Grita México Clausura 2022 con las cuatro anotaciones en su haber, tras haber perforado los arcos de Chivas, Querétaro y León, anotando un gol cada 64 minutos, de acuerdo a los datos del sitio web de la Liga Mx Femenil, demostrando así, su capacidad goleadora y porqué las hidalguenses apostaron por sus servicios la temporada pasada dejando en claro que es el inicio de grandes cosas en búsqueda del anhelado título.

“En lo personal siempre me gusta mejorar. Yo creo que a pesar de que en el primer partido marqué, cuando se pierde, obviamente el sabor no es bueno. Individualmente, siempre lo platico con mi familia, que son los que me conocen mucho. Para el segundo partido intenté mejorar muchas cosas, de ayudar más al equipo, de apoyarme y moverme. Detalles que, obviamente, me hacen sentirme mejor. Espero poder marcar en el próximo partido, pero siempre estar cerca con mis compañeras y asociarme un poco más” mencionó la goleadora hace un par de días en entrevista con Tuzoccer.

La nacida en Acolman, Estado de México hace 30 años, llegó al conjunto hidalguense en el Apertura 2021, campaña en la cual disputó encuentros, 10 de ellos como titular, con un total de 878 minutos dentro del terreno de juego, marcando en 4 cuatro ocasiones, misma cantidad de goles que lleva en la presente campaña. Esto habla del compromiso, trabajo, dedicación y esfuerzo que ha puesto la delantera Tuza para este torneo.

El primero de ellos llegó en la jornada 1 cuando las Tuzas sucumbieron ante la escuadra de las Chivas Rayadas del Guadalajara 4 goles por 1; la notación de Charlyn la consiguió al minuto 15 tras recibir un pase filtrado que definió con tranquilidad ante la salida de la meta rojiblanca. Para la fecha 2 las cosas no serían diferentes y en su visita a Querétaro, apenas comenzada la segunda mitad, culminó una jugada orquestada por el sector de la derecha, encontrando el esférico en el área chica, el cual solo tuvo que empujar al fondo de las redes.

Definitivamente el partido de la jornada 3 del Grita México Clausura 2022 en contra de la fiera de León ha sido, quizá, uno de los mejores durante su estancia en la capital hidalguense. Apenas al minuto 5 de la primera mitad Charlyn se quitó la marca de una de sus rivales y con un impacto desde larga distancia batió el arco defendido por la guardameta. A pesar de ello, busco su doblete en un par de ocasiones más, consiguiéndolo al 65 de tiempo corrido con un disparo que la cancerbera Martínez no pudo rechazar.

Charlyn buscará mantener su buen estado de forma en el próximo encuentro del Grita México 2022 que tendrá como sede el Estadio Cuauhtémoc esta tarde en contra de la Franja del Puebla. Una victoria de las Tuzas les permitiría seguir posicionándose en los puestos altos de la tabla buscando el pase a la liguilla del fútbol mexicano que se les negó en el último torneo, al mismo tiempo que la delantera Tuza intentará convertir por cuarto partido consecutivo.