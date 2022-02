Liga Mx Femenil: Fabiola Ibarra sueña con el campeonato de goleo

Fabiola Ibarra es una de las jugadoras más consistentes de las Rojinegras del Atlas, siendo, hasta ahora, la única campeona de goleo en la historia de la institución. Durante la presente campaña ha convertido nada más 1 gol; sin embargo, sueña con volver a replicar lo hecho en 2019. Al respecto, la delantera mexicana habló de su principal inspiración en el deporte y lo que significó para ella ser la máxima rompe redes.

“Una de las cosas que siempre quise hacer con el club, desde que llegué, fue ser parte de la historia y me tocó ser la primera campeona goleadora. Es algo que me da mucho orgullo, porque también era un sueño para mi papá que yo pudiera serlo. Me gustaría volver a hacerlo”, expresó Fabiola Ibarra, jugadora de Atlas, en entrevista con TVC Deportes.

Ibarra se convirtió en la primera campeona de goleo en la historia de las Rojinegras del Atlas, tras sus 7 anotaciones convertidas en el Clausura 2019; apenas 2 años y medio después de la invención de la Liga Mx Femenil. Tigres de la UANL, Gallos Blancos de Querétaro y Necaxa, en dos oportunidades, así como Monarcas Morelia, las victimas de la delantera de 28 años de edad.

“Mencionar tu nombre no solo es sinónimo de entrega y pasión, ahora también lo es de HISTORIA. Con tus siete anotaciones, te conviertes en la primera campeona goleadora de nuestro equipo”, mencionó Atlas, en su momento, tras el campeonato de goleo de la jugadora.

En la actual campaña ha convertido 1 gol en los 317 minutos disputados sobre el rectángulo verde, repartidos en 5 enfrentamientos. El tanto de Ibarra ocurrió en el último encuentro de las Rojinegras; empate 1-1 ante San Luis. Fue la propia delantera mexicana, quien, expresó sus proyectos a futuro en el balompié.

“Quiero tener una escuelita de futbol para sacar deportistas con talento, tanto niñas como niños. Y me gustaría llevar ese proyecto. Por otro lado, varias del equipo queremos hacer el ENDIT (Escuela Nacional de directores técnicos), porque nos gustaría ser entrenadoras; yo quiero seguir en el ámbito del futbol, o en el tema de preparadora física”, mencionó la delantera mexicana.