Liga Mx Femenil: Katty Martínez, la juvenil de 22 años que fue entrevistada por la FIFA

Nuevo León, Monterrey.- El Club Tigres Femenil continúa haciendo historia dentro y fuera de las canchas al ser parte de los combinados más competitivos y favoritos en cada edición presentada por la Liga Mx Femenil, al ser las ganadoras con tres campeonatos al igual que brindar la oportunidad a diversas chicas con talento y certeza.

Katty Martínez, artillera de 22 años y reciente campeona del torneo Guard1anes 2020 fue una de las chicas más ganadoras en cuanto a postura individual, al sumar el título de goleo, el mejor gol de la campaña y la figura de Tigres, por lo que fue reconocida por la máxima autoridad del futbol mundial, la FIFA, con quien platicó en una novedosa entrevista.

La originaria de Nuevo León, Monterrey ha sido parte de las tres copas que las Universitarias han conseguido desde la fundación del torneo femenil en el 2017, por lo que su estancia dentro de las auriazules la podrían convertir en una emblema mayormente sobresaliente que haya portado el escudo de las tigrillas.

"Siempre estuve segura que Tigres estaría compitiendo por los honores. Cuando firmé, me refirieron quiénes jugarían conmigo, fue una decisión muy fácil cuando me imaginé actuar junto a futbolistas de una calidad y experiencia notable. Dicho enfoque, desde el inicio, fue lo que procreó la diferencia con los demás equipos", mencionó Katty en la entrevista.

Martínez explicó que se siente muy cómoda y contenta dentro de las instalaciones de la U de Nuevo León, de igual forma enfatizó su deseo que toda jugadora anhela en el futbol profesional, el poder emigrar al viejo continente y cumplir su mayor sueño.

"Me encanta ser una pionera dentro del fútbol femenil en mi país. Me gusta mi equipo, y me estoy divirtiendo. Todavía tengo que desarrollar mucho como jugadora, debido a que uno de mis sueños es jugar en Europa, así podría contribuir mucho más a la Selección Nacional", compartió.

La delantera que contiene el seudónimo "Killer" también hizo énfasis a lo que desearía brindar a sus demás compatriotas que comienzan su trayectoria en el máximo circuito, así como a jugadoras en progreso.

Katty Martínez con el trofeo de la Liga Mx después de vencer en penales a Rayadas

"Soy una persona con muchos sueños y objetivos. Mi meta es poder ser un modelo a seguir para México, me encantaría el poder representar de la manera posible a todas las chicas que comienzan su futuro de jugar al futbol profesional", finalizó Katty Martínez.