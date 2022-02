Liga Mx Femenil: Las principales presas de Katty Martínez en Liga Mx

En el marco de la jornada seis en la Liga Mx Femenil como parte del Grita México Clausura 2022, ocurrió un hecho histórico en el balompié azteca, en el partido celebrado en las Instalaciones de la Noria, la Máquina Celeste de la Cruz Azul cayó ante las Águilas del América tres goles a uno. Dalia Molina marcó el primero para la Cementeras tras recibir el balón con un pase filtrado, incrustarse en el área rival y definir con frialdad ante la salida de la cancerbera Renata Masciarelli. A partir de ese momento, las dirigidas por Hugo Ruiz, auxiliar técnico de las de Coapa, encargado del banquillo azulcrema tras la suspensión técnico Craig Harrington, dieron un paso adelante.

Tras un polémico penal en el área de las Cementeras, Katty Martínez marcó el de la igualada al minuto 54, llegando así, a 100 tantos en su cuenta personal en la Liga Mx Femenil. Posterior a ello, Betzy Cuevas dio la ventaja para las azulcremas y a 13 minutos para el final Scarlett Camberos sentenció el encuentro para la visita, marcando, además, su primer tanto con las de Coapa. El hecho histórico ocurrió con “Katty Killer” llegó al centenar de anotaciones en el balompié azteca; situación que únicamente había logrado conseguir Desiree Monsiváis, delantera de las Rayadas de Monterrey.

“Gracias a todas las personas que han sido parte de este camino. Compañeras, cuerpo técnico, afición y mi familia, que han estado en cada paso de mi carrera. Sé que la cifra es solo un número, pero detrás de ese 100 hay 100 festejos, 100 emociones, 100 abrazos de gol que siempre recordaré con mucho cariño, y que al final es lo que más me llena: el poder sembrar tantas alegrías haciendo lo que más me apasiona. El camino no fue fácil y sé que nunca lo será, pero está en nosotros hacer que las cosas que anhelamos sucedan” publicó Martínez en su Instagram tras el triunfo ante las Cementeras y haber llegado al centenar de tantos en Liga Mx.

Desde su debut en el Apertura 2017 con las Tigres de la UANL, Martínez ha destacado como una goleadora infalible frente al arco rival, coronándose, no sólo como campeona de goleo en una temporada, sino también alzándose con el título de liga hasta en tres oportunidades. En cuanto a su cuota goleadora personal, dos equipos han sufrido más que nadie, los embates de la jugadora de 23 años de edad nacido en Monterrey Nuevo León. Rayadas de Monterrey y Necaxa han visto perforado su arco hasta en 11 oportunidades por parte de la ahora delantera de las Águilas del América.

Un escalón por debajo, se encuentran Pachuca, León, Atlético de San Luis y las ahora extintas, Monarcas de Morelia recibiendo ocho tantos por parte de Martínez a lo largo de las temporadas que ha estado en el máximo circuito femenil. Santos Laguna ha visto como Katty convierte en su meta siete tantos; en el caso de Xolos, Puebla, Atlas y Chivas han recibido cinco goles cada uno; Querétaro y América han sido vacunadas en cuatro oportunidades; Juárez y Pumas con tres goles, así como Mazatlán y Cruz Azul con dos dianas recibidas. Finalmente, las Diablos Rojas del Toluca han sido batidas por la goleadora en una oportunidad.