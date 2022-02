Liga Mx Femenil: Los comienzos futbolísticos de Natalia Gómez Junco

Hablar de Natalia Gómez Junco, es referirse a una de las mejores jugadoras en la historia del balompié mexicano; formando parte de la Liga Mx Femenil, al tiempo de enfundarse en la casaca de la Selección Nacional de México, en reiteradas ocasiones. Actualmente, forma parte de las Tuzas del Pachuca, convirtiéndose en una de las inamovibles, en el cuadro comandado por Octavio Valdez.

La falta de oportunidades en el balompié femenil, hasta hace un par de años, en México, era evidente. Al no haber una liga profesional para la formación y desarrollo de nuevas deportistas, Natalia comenzó su carrera futbolística, en diversos conjuntos colegiales de Estados Unidos, para posteriormente dar un paso al viejo continente, con Thór/KA, de la primera división de Islandia, en 2016. Fue la propia jugadora, quien expresó su sentir al ser un ejemplo para las niñas que desean incursionar en la disciplina.

“Yo nunca imaginé que iba a representar esto el futbol femenil en México; muchas cosas de mi carrera nunca lo habían imaginado. El poder ser parte de esta Liga, de ir abriendo la brecha, demostrando que, si se puede, siendo el ejemplo para las niñas, es padre; yo de niña no tenía un referente para ser futbolista profesional, hasta que me gradué en la universidad”, mencionó Natalia en una entrevista en las redes oficiales de las Tuzas.

Ya como jugadora de la Selección Nacional, y tras haberse coronado campeona en el fútbol islandés, Gómez Junco llamó la atención de diversas instituciones en el futbol ibérico, siendo Málaga de España, quienes se hicieron con los servicios de la mexicana. Ahí permaneció un año; a comienzos del 2019 se oficializó su llegada al conjunto de las Amazonas de Tigres siendo parte importante del desarrollo de la Liga Mx Femenil en México.

La mediocampista mexicana llegó a las filas de las Tuzas de Pachuca en el Apertura 2021; rápidamente, se adueñó de la banda de la derecha, debido a su calidad, manejo del esférico y llegada a línea de fondo, viéndose reflejado en los 5 tantos que ha convertido en favor de las Blanquiazules, en 20 enfrentamientos. Natalia, aseguro que, tras estar gran parte de su vida relacionada al balompié, es difícil dar un paso a un costado, una vez culminada su carrera futbolística.

“Ya que eres parte del futbol, a esta cantidad de años que le he dedicado, es difícil deslindarte por completo. Definitivo me gustaría seguir en algo que tenga que ver con futbol, porque es un vehículo muy padre, de poder transformarte a ti misma, y después aportar algo. El futbol, si algo me ha enseñado, es que todo puede cambiar en un instante” sentenció.

Por lo pronto Natalia, junto al resto del plantel de las Tuzas, se preparan para el enfrentamiento de la jornada 8 del Clausura 2022, cuando reciban, en la cancha del Hidalgo, a las Amazonas; en uno de los enfrentamientos más llamativos del fin de semana. La pelota comenzará a rodar, el lunes en punto de las 19:00 horas del centro de México, a través de la señal de FOX Sports.