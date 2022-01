Liga Mx Femenil: Monterrey mejor defensiva del torneo

Culminadas las acciones de la jornada número 4 en la Liga Mx Femenil, el conjunto de las Rayadas de Monterrey, dirigidas por Eva Espejo, busca refrendar el título obtenido hace un par de semanas en la final que venció a Tigres de la UANL en tanda de penales. Para el presente torneo, tras haberse disputado tres partidos, las de Nuevo León no han recibido ninguna anotación; algo sorprendente en cualquier categoría a nivel mundial. Por otra parte, la parte ofensiva no es preocupación para las campeonas, sumando nueve anotaciones en la actual campaña.

Las Rayadas se encuentran ubicadas en la posición número 2 de la tabla general con 9 unidades, producto de las tres victorias conseguidas, en la misma cantidad de compromisos jugados, sin haber recibido alguna anotación en la campaña. El primer encuentro para las de Eva Espejo, fue su visita al estadio Cuauhtémoc ganando por 3 tantos. Ocho días después, hicieron lo propio en el Estadio Azteca al derrotar 2 a 0 a las Águilas del América. Finalmente, para la fecha tres recibieron el primer partido de la campaña en su estadio, en contra de Mazatlán; cómoda victoria 4 a 0 para las campeonas.

“Este equipo lo que veo diferente. Es un equipo más acoplado, con más variantes que en el arranque del semestre pasado. Por obvias razones, nos conocemos. No era como al inicio del torneo anterior, nos conocemos, compartimos conceptos, hemos intentado otra estrategia o cuestiones dentro de la cancha. Veo un equipo que asocia, tiene variantes, disfruta de hacer cosas en conjunto. Me deja muy tranquila, me gusta mucho lo que veo dentro de la cancha, lo que crean cuando se sienten contentas, confiadas. Las sociedades me parecen buenas, durante la semana hablamos de eso. Se asume bien este ataque en conjunto que nos puede dar, que es la clave de tener contundencia. Se llega con más gente al área, más posibilidades” comentó la estratega en rueda de prensa.

Su siguiente encuentro será este lunes 31 de enero cuando visiten el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 17:00 horas del centro de México. Las fronterizas únicamente han cosechad 3 unidades en la campaña; buscando hacer la heroica ante las actuales campeonas. Francia María González será la árbitro central encargada del cotejo, auxiliada por Luz María Rivero, Alfredo de Jesús Sánchez y Fernando Alexis Portillo.

Las Rayadas tienen un partido pendiente correspondiente a la fecha número 1 del Grita México 2022 en contra de Gallos Blancos de Querétaro el próximo 21 de febrero en el Estadio BBVA en punto de las 21:00 horas del centro de México, en busca de continuar con la racha defensiva, pero al mismo tiempo mantenerse en los puestos altos de la tabla general. Por lo pronto, centradas en su próximo encuentro del día lunes ante FC Juárez en calidad de visitante.