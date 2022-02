Liga Mx Femenil: Natalia Mauleón celebra su cumpleaños

Este viernes, María Natalia Mauleón Piñón celebra su cumpleaños número 20, en vísperas del encuentro del próximo sábado en una edición más del Clásico Joven cuando las Águilas del América visiten las Instalaciones de la Noria Cancha 3 ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, como parte de la fecha 6 del Grita México Clausura 2022. En la presente campaña, la nacida en el estado de Michoacán ha disputado un total de cinco enfrentamientos, dos de ellos como titular, además de convertir un tanto en el empate ante Atlas de Guadalajara en el Estadio Azteca.

María comenzó su carrera en el máximo circuito con el conjunto de Toluca en el Apertura 2017; disputó un total de 14 encuentros, 13 de ellos de titular, además de convertir hasta en 10 oportunidades, ante escuadras como Pumas, América, Veracruz con hat-trick incluido, así como tantos ante Pachuca, Tijuana, entre otros. Hasta el momento, es la temporada que más veces ha perforado el arco rival; situación que busca replicar en el presente torneo.

La mexicana comenzó su formación en el futbol amateur, en diversos equipos semiprofesionales, hasta formar parte de la Copa Telmex, competición que une a jugadoras de todo el país. Tras destacar con su club, llamó la atención de la Selección Nacional de México en categorías inferiores; en este lapso de tiempo, Natalia firmó contrato con las Diablas Rojas del Toluca, sin imaginar que estaría a punto de enfrentar la competición más importante en su vida.

Mónica Vergara, estratega de la Selección Nacional Femenil de México sub17, incluyó a Mauleón en la lista de 21 jugadoras que conformaron la plantilla del Tricolor en el mundial de Uruguay en 2018. Formó parte de aquella histórica plantilla del Tri, con jugadoras como Jaidy Gutiérrez, Karen Gómez, Noemí Flores, Nayeli Díaz, Nicole Pérez, Alison González, Fátima Arellano, Nicole Soto, Denise Castro, Silvana Flores entre otras tantas más que obtuvieron la medalla de plata en el certamen, cayendo en la final ante el combinado de España.

“Cuando llegas a un lugar nuevo, siempre tienes que estar con una actitud positiva y mi pensamiento siempre ha sido dar el 100 en donde esté, y, gracias a Dios, hoy me toca estar aquí. El que estén mis compañeras y todo, me ayuda porque me arropan; cosas que no entiendo, ellas me las dicen. Siento que ido de menos a más, pero tú misma te tienes que adaptar” expresó en su momento Natalia acerca de su compromiso a arribar a las Águilas del América.

25 son las anotaciones ya para la delantera mexicana en el máximo circuito; 23 con Toluca y un par más con las Águilas del América. Natalia se encuentra concentrada en el próximo encuentro ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, rival a la cual ha marcado hasta en tres oportunidades, la última de ellas durante la fecha número cuatro del Apertura 2018, en el Estadio Nemesio Diez.