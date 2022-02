Liga Mx Femenil: “No tengo tantos reflectores, pero al final estoy siempre ahí” mencionó Liz Ángeles

La importancia de la Liga Mx Femenil cada vez es mayor, con encuentros llenos de pasión y talento por parte de las futbolistas que defienden los intereses de las diversas instituciones en el balompié azteca. Lizbeth Ángeles cumplió 150 partidos ligueros con las Tuzas del Pachuca siendo ya, una referente para las Hidalguenses, al mismo tiempo de convertirse en una de las pioneras en el desarrollo del deporte en México. Tras alcanzar dicha cifra de compromisos disputados, la nacida en la Ciudad de México habló ante los medios de comunicación, haciendo un balance del inicio de campaña para las Blanquiazules, así como el efecto que ha tenido Octavio Valdés en los resultados recientes.

“A mí ya me había tocado la oportunidad de trabajar con él, cuando estaba Eva Espejo, como auxiliar. Todo lo que él sabe, nos lo transmitía y ahorita es muy diferente porque él es muy de estar corrigiendo; te puedes equivocar, pero no puedes dejar las cosas así, pero mientras lo intentes se da por bien servida. Poco a poco se va viendo el funcionamiento del equipo en estas jornadas” mencionó Lizneth Ángeles en una entrevista para Club Pachuca a través de las redes oficiales de la institución blanquiazul femenil.

Leer más: Jugadoras de Tigres disfrutan de la playa de Mazatlán antes del partido

Los Tuzas llevan una racha positiva de cuatro encuentros al hilo ganados, situación que buscarán incrementar el próximo lunes cuando reciban a la escuadra de Juárez en el Estadio Hidalgo, en punto de las 17:00 horas del centro de México, a través de la señal de Fox Sports. Ángeles habló acerca de las principales claves que tienen a las Hidalguenses en los primeros tres puestos de la tabla general.

“El ser una familia es lo más importante, el estar unidos dentro de la cancha; ahí es cuando se ve el futbol que tenemos, porque talento tenemos demasiado en este equipo y mientras esté conjuntado, el equipo se va ir manejando solito. Una vez lo dije y hay una frase que me quedó muy grabada: Yo no quiero ser una estrella del futbol, yo quiero ser un ejemplo para todas aquellas niñas que hoy están jugando en una sub17, que sueñan con llegar a jugar en la Liga Mx con nosotras” agregó la delantera de las Tuzas acerca de las ventajas que tienen las futbolistas que van creciendo en el sector profesional.

En el tema de formación y desarrollo de nuevos talentos en balompié azteca, la Liga Mx, consciente de la importancia de ello, desarrolló una competencia con límite de edad. Para el presente Clausura 2022, la sub17 femenil ya es una realidad, permitiendo así, no sólo en las escuadras competir en lo más alto de la tabla, sino que también como una oportunidad única para aquellas niñas que sueñan convertirse en jugadores profesionales. Al respecto Ángeles habló de lo valioso que es esto, para el nivel de la liga.

Leer más: Liga MX: Yeferson Soteldo podría ver acción en la fecha 4

“El futbol femenil ha crecido muchísimo, en estos 4 o 5 años. Hay un nivel impresionante; yo veo a las niñas de la sub17 y hay un talento bárbaro. A mi me hubiera encantado tener esas bases de sub17 y cosas así, pero al final se dio otro proceso en mi caso y hoy estoy jugando aquí, jugando en la liga, cumpliendo mi sueño. Quizá no tengo tantos reflectores, pero al final estoy siempre ahí, pisando fuerte, para que me vean; solamente quiero ser un ejemplo para niñas que vienen atrás de nosotras”, sentenció la jugadora mexicana de las Tuzas.