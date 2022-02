Liga Mx Femenil: Previa del Clásico Joven del próximo sábado

Este sábado el conjunto de la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibe a las Águilas del América como parte de la jornada seis del Grita México 2022 en la rama femenil. El cotejo tendrá como sede las Instalaciones de la Noria en la Cancha 3 en punto de las 12:00 horas centro de México a través de la señal de TUDN. Una emisión más del Clásico Joven; esta vez, con realidades parecidas entre ambas escuadras, ubicadas a tan sólo tres puntos de diferencia en la tabla general. Los últimos enfrentamientos han presentado un dominio claro para las azulcremas.

Las Águilas del América marchan cuartas en la tabla general con 10 unidades, situadas a tan sólo tres puntos de liderato general. Tres compromisos ganados, uno empatado y un descalabro son los números hasta el momento de las dirigidas por Craig Harrington, estratega que aún cumplirá con su último partido de suspensión tras los hechos ocurridos antes los Rayados de Monterrey. Las Azulcremas han marcado nueve dianas a lo largo del torneo; Katty Martínez es la goleadora del club con cuatro anotaciones ante la escuadra de Pumas, Necaxa y doblete ante el Club Atlético de San Luis. Ante las Celeste busca convertir su gol 100 en Liga Mx.

Leer más: Vargas asegura que Tijuana recuperara su paso

“Lo he dicho desde el día 1 que he estado aquí. La responsabilidad que es portar este escudo, el estar hoy aquí, el poder estar en todo esto con el equipo, sé que es un peso muy grande, pero me encantan los retos. Es un reto muy bonito para mí y quiero enfrentarlo de la mejor manera; sin ninguna presión de nada”, expresó Martínez tras el triunfo ante Necaxa la última jornada.

Por otra parte, las Celestes enfrentan el cotejo en el peldaño número nueve de la clasificatoria con 7 unidades, a tan sólo tres puntos de su rival en turno. Dos triunfos, un empate y dos derrotas mantienen a las Cementeras con aspiraciones de colarse en las primeras ocho de la tabla general. Su último compromiso fue ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Akron cayendo 1 por 0, con anotación solitaria de Alicia Cervantes. El duelo ante las Águilas será el primero de los tres compromisos que tendrán las dirigidas por Carlos Pérez en el mes de febrero; enfrentarán a Pumas y Tijuana, respectivamente.

Leer más: Pumas: Selección de Costa Rica entrenó en La Cantera

Los encuentros entre ambas instituciones están en favor de las de Coapa. En los últimos tres enfrentamientos las Águilas han doblegado a la Cementeras; el último de ellos celebrado en el Estadio Azteca el 4 de octubre de 2021, Daniel Espinosa marcó un doblete para las locales que se quedaron con las 3 unidades, mientras que Ana Huerta acortó distancias en los últimos minutos para las de la Noria.