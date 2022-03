Liga Mx Femenil: ¡Sin transmisión! Pachuca vs San Luis, no va por ninguna televisora

Pachuca y San Luis se verán las caras como parte de la jornada 10 del Grita México Clausura 2022, este sábado por la noche, en la cancha del Estadio Hidalgo; el horario, es poco habitual para las Tuzas, tomando en cuenta, que sus partidos de local, los disputa, normalmente, los lunes por la noche. En esta ocasión, el encuentro en el Huracán no será transmitido por ninguna televisora.

Recordar que la cadena oficial de las transmisiones de Club Pachuca, tanto en la rama varonil como femenil de primera división, está a cargo de FOX Sports. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que un partido de las Tuzas no es televisado, teniendo el seguimiento del cotejo, como ya es costumbre, en el minuto a minuto, a través de Twitter @TuzosFemenil e Instagram: tuzasoficial.

Se desconoce los motivos por los cuáles el enfrentamiento de la jornada 10, en el circuito rosa, no será televisado, de acuerdo a la página oficial de Liga Mx Femenil. La tendencia iría encaminada a los encuentros, a la misma hora, en la rama varonil, en la misma televisora; sin embargo, no existe ello. El único encuentro programado para el sábado en FOX Sports, es León vs Tigres, a las 17:00 horas del centro de México.

Existe la posibilidad que el enfrentamiento entre Hidalguenses y Potosinas sea transmitido, una vez que el encuentro de Rayados de Monterrey y Mazatlán, fue reprogramado para el viernes en la noche; el horario previo, coincida con el cotejo de Octavio Valdez y las suyas. Por lo pronto, aún no existe tal modificación.

El conjunto Hidalguense, pese a la racha negativa de 2 derrotas consecutivas, se mantiene en el quinto peldaño de la clasificatoria general, con 16 unidades; producto de 5 triunfos, un empate y 3 descalabros. Además, de perforar el arco rival en 15 oportunidades y recibir 10 en contra.

Mientras que la oncena Potosina, acumula 3 empates consecutivos, siendo incapaces de ganar desde la fecha 1 de la campaña, acumulando 8 unidades; producto de un triunfo, 5 paridades y 2 descalabros. El cuadro comandado por Jesús Padrón marcha en el puesto 12 de la general, a 3 puntos de puestos de clasificación.