Liga Mx Femenil: “Te quedas con la espina clavada” mencionó Báez

Continúan las acciones en la jornada siete del Grita México Clausura 2022, con empate en el marcador entre las Pumas de la UNAM y la Máquina Celeste de la Cruz Azul; encuentro diputado en la cancha del Olímpico Universitario, hoy, a mediodía. Todo parecía indicar que las locales se llevarían las 3 unidades, tras la temprana anotación de Dania Padilla al minuto ocho. Sin embargo, en el descuento, Dalia Molina convirtió para la causa de la visita repartiendo unidades en C.U.

“Te quedas con la espina clavada de haber podido hacer con un poquito más de oficio, pero bueno ya pasó. No me pareció ni justo; nunca vamos a estar conformes quizá con el arbitraje, me parece que el cobro viene de un empujón a nuestra jugadora por la espalda, pero al final del día ellos tienen segundo para marcar. No es justificación para cubrir la bola como si fuera la primera; nosotros debimos cerrar el juego. Es algo que estaba en nuestras manos, el defender ese balón y ahora a lo que sigue”, expresó Karina Báez, estratega de Pumas de la UNAM tras el empate conseguido ante La Máquina de Cruz Azul en los últimos segundos.

Cuando el reloj marcaba el minuto nueve del tiempo corrido, el conjunto de Pumas, que vistió el jersey conmemorativo que anunciaron hace unos días en redes sociales, haciendo homenaje a la pista atlética de Ciudad Universitaria y la historia del club, Daniela García recibió el esférico a las afueras del área, disparo de larga distancia y contactó el larguero defendido por Carla Morales; la capitana Dania Padilla llegó atenta a la cita con el esférico, para simplemente empujar el balón con el marco vacío y darle la ventaja a las Universitarias.

“Perdimos posición en media cancha, tuvimos unas jugadoras que con el correr del primer tiempo estaban un poco disminuidas. Los espacios los tuvimos, así como jugadas enfrente de la portería de Cruz Azul donde pudimos irnos más arriba en el marcado y cerrar el juego. Al final, no fue ni una jugada que ellas generaran desde su área; fue un pelotazo y un mal fildeo nuestro. Tuvimos que aprovechar mejor las oportunidades para no hablar de esto ahorita” sentenció la estrategia.

El resto del partido fue controlado en su actualidad por el conjunto Felino, pareciendo que se quedarían las 3 unidades en casa, acercándolas a los puestos altos de la tabla general. La árbitro central adicionó siete minutos en la segunda parte; a instantes del final, las Cementeras mandaron un trazo largo desde su propia cancha que no fue fildeado de manera óptima por las locales y llegó a la ubicación de Dalia Molina, que definió de pierna derecha ante la salida de la guardameta Melany Villeda, marcando el del empate y arrebatando la vitoria a las comandadas por Karina Báez.