Liga Mx: Galván se mostró feliz con su regreso a las canchas

La jornada 7 del Grita México Clausura 2022, verá el enfrentamiento entre Bravos de Juárez, comandados por Ricardo “Tuca” Ferretti, ante su ex escuadra, Tigres de la UANL, en tierras fronterizas. Los locales podrán echar mano de Martín Galván en el 11 titular, tras una lesión sufrida hace un par de semanas, que lo alejó del césped de juego hasta el último cotejo, ante Santos Laguna; ingresó al minuto 67. Fue el propio delantero mexicano, que expresó su sentir tras su vuela al rectángulo verde.

“En lo personal, cuando entré, me sentí muy bien. Hice lo que me dijo “Tuca”; obviamente que por la falta de ritmo de poco más de un mes sin actividad de futbol, me costó un poco porque me ahogué. Esos minutos te ayudan a tener ritmo y sumar confianza, sobre todo. La luxación del codo, te da miedo el contacto físico”, expresó Martín Galván, delantero de Bravos de Juárez en conferencia de prensa.

A pesar que la filosofía de juego de Ferretti, poco a poco, se va reflejando en el funcionamiento de los Bravos, los resultados no han acompañado en las últimas jornadas; acumulan 2 enfrentamientos sin conocer la victoria: una derrota ante Chivas y el empate frente a Santos Laguna. Por si fuera poco, el tema ofensivo se limita a 4 anotaciones en el arco contrario, así como recibir 5 en contra. Galván habló de su sentir, acerca de los objetivos que tienen como institución.

“Han llegado refuerzos que han tenido la desafortunada situación que no han podido estar desde el principio con nosotros, a pesar de ello, no vamos tan mal; en una zona donde todavía se puede hacer muchísimo. Lo bueno, y más importante, es que depende de nosotros; estamos trabajando con ello y estoy seguro que vamos a tener esa imagen que queremos mostrar”, agregó el atacante mexicano de 29 años de edad.

La historia de Bravos de Juárez, en el máximo circuito, es corta. Disputan su sexto torneo en la liga azteca; en la cual, han sido incapaces de vencer a los Tigres Universitarios. El resultado más favorable fue un empate 1-1 en el Apertura 2020, jugado en el Volcán. El delantero de 29 años de edad, ve una buena oportunidad, el enfrentamiento ante los Felinos, para cortar con la estadística negativa, así como convertir su primera diana en la campaña.

“Es una buena oportunidad para nosotros volver al triunfo y dar una buena imagen a nuestro estadio. Sabemos que el rival es complicado, con jugadores muy buenos, pero eso no nos importa a nosotros. Nos interesa lo que venimos haciendo; vamos en alza. El equipo lo veo bien y siempre nos gusta este tipo de retos; vamos a pelear por los 3 puntos”, sentenció.