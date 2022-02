Liga Mx: “Hoy mi trabajo se debe a Gallos”: Cristante

En el inicio de la jornada 7 del Grita México Clausura 2022, la cancha de La Corregidora será sede del enfrentamiento entre Diablos Rojos del Toluca y Gallos Blancos de Querétaro, este jueves por la noche. La necesidad de ambas escuadras es sumar las 3 unidades, en busca de acercarse a los puestos altos de la clasificación, rumbo a la liguilla del balompié nacional. Hernán Cristante, timonel de la oncena queretana, habló, ante los medios de comunicación, del ánimo del equipo tras la victoria ante Mazatlán,

“El sentir, una vez que ganas, es agradable. El tema la victoria tranquiliza; entiendo que somos medidos por esa facultad de ganar o perder, pero lo que hicieron, intentaron y se habló, se vio bastante expuesto en la cancha. Eso es lo que me pone contento; es un equipo con una sensación, no solo de querer salir de este momento, sino de cambiar su carácter”, mencionó Hernán Cristante, timonel de Gallos, en conferencia de prensa, previo al encuentro ante Toluca.

Gallos Blancos es la cuarta institución del balompié azteca que dirige Hernán. Su primer acercamiento como director técnico ocurrió, con los ahora extintos, Tiburones Rojos de Veracruz, así como lo hecho con Coras de Tepic. El ex guardameta de los Diablos Rojos, se unió a las filas de Toluca en el inicio del Apertura 2016, donde, permaneció, por 5 años, agigantando su relación con los Escarlatas, aunque aseguró que hoy, su concentración está fija con Querétaro.

“Hay una situación especial; no puedo negar lo que siento por Toluca, incluso lo hablé con los chicos, pero no hay nada más. Sigo trabajando con el equipo, en buscar generar el mejor funcionamiento, sabiendo que enfrente vamos a tener un equipo que tiene gran calidad, con jugadores de talla internacional, pero es un juego que se debe preparar para ganar. Hoy mi trabajo se debe a Gallos”, expresó Hernán, en cuestión chocar las caras con Toluca.

La llegada al banquillo Queretano de Cristante, ha sido esperanzadora, sumando 4 unidades en los 2 primeros enfrentamientos, con un empate ante Tuzos del Pachuca y la posterior victoria sobre Mazatlán. Por otro lado, los Diablos Rojos sucumbieron el fin de semana en la cancha de Nemesio Diez a manos de Cruz Azul, con un contundente 4-1, en el marcador final. A pesar de ello, el estratega queretano, reitero que no pueden permitirse una confianza en exceso.

“Si llegamos mejor, puede ser en un aspecto emocional, pero eso no le saca la jerarquía que tiene el cuadro de enfrente, con Ignacio Ambriz. Ellos vienen trabajando con un poco más de tiempo para darle forma; nosotros no debemos conceder nada. Mi idea es que este equipo, comience a trascender a través de lo que puede hacer, no de lo que dejemos de hacer, pensando en el rival”, sentenció el timonel.