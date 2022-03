Liga Mx: Ignacio Ambriz se culpa por la derrota de Toluca en contra de Pachuca

Los Diablos Rojos del Toluca sufrieron una nueva derrota, el pasado domingo, a manos de los Tuzos del Pachuca, que se colocaron como líderes de la clasificatoria general, con un 0-3 en el marcador final, en el Nemesio Diez, Consumando así, su tercera derrota en el Estado de México. En este sentido, Ignacio Ambriz, timonel de los Escarlatas, habló ante los medios de comunicación, haciendo un balance del encuentro.

“Es difícil hacer un análisis responsable; el que se está equivocando soy yo. Realmente el equipo no transmitió nada. En el segundo tiempo quisimos reaccionar, pero, fueron pocos minutos y después no estamos finos en nada: Ofensiva y defensivamente. Si alguien se debe culpar soy yo, el responsable de esto. No pensé que me fuera a costar tanto, pero el equipo no está bien”, expresó Ignacio Ambriz, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, al término de la derrota en contra de los Tuzos.

Ambriz arribo para la presente campaña con el conjunto Escarlata; en 9 partidos disputados, ha Cosechado 13 unidades; producto de 4 triunfos, un empate y 4 descalabros, de los cuales, 3 han sido jugando en la cancha del Nemesio Diez. Además, de convertir 10 goles a favor y recibir 17 en contra. En este sentido, el timonel que tuvo paso por las filas de León y América en suelo mexicano, reiteró lo complejo que es trascender si no se logran puntos en casa.

“Yo soy el que entreno todos los días con ellos; les digo cómo jugar y contrarrestar al rival para que no nos hagan daño. Si alguien se equivoca, soy yo; tomo esa responsabilidad. Cuando llevas 3 de 4 partidos en casa, no hay más que decir, que las cosas no se están haciendo bien”, mencionó el estratega mexicano.

Ignacio, se mantiene en la cuerda floja, como uno de los técnicos que podría ser cesado para final de temporada. Más allá de mantener a los Diablos Rojos en los primeros 8 de la clasificatoria general, la directiva Choricera, hizo un esfuerzo para traer al timonel a un proyecto deportivo, en el que, además, sumaron refuerzos de calidad como: Camilo Sanvezzo, Daniel Álvarez, Leonardo Fernández. entre otros.

“El equipo trabaja bien, se adapta y asimila lo que estamos proponiéndoles, tanto en la parte de nosotros, como de la manera de jugar del adversario. Apatismo o que el jugador no quiere jugar bien, no lo he visto; algo no estoy transmitiendo tan bien, sobre todo en casa y que nos está empezando a costar, que no debería de ser”, sentenció.

Por lo pronto, los Diablos Rojos del Toluca, centran su mirada en el próximo enfrentamiento, correspondiente a la jornada 11 en el Grita México Clausura 2022, cuando visite la cancha del Azteca, ante las Águilas del América; el próximo sábado, a las 17:00 horas del centro del país, a través de la señal de TUDN.