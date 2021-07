Liga Mx: Javier Aguirre asume la obligación del titulo con Rayados

Nuevo León.- Para nadie es secreto que el equipo de Monterrey sea uno de los principales candidatos de quedarse con el titulo del torneo "Grita México AP21", debido a los grandes refuerzos que incorporó este verano, y desde el club regio saben de estas expectativas, las mismas que su DT, Javier Aguirre, espera cumplir.

El "Vasco" Aguirre vivirá su segundo campeonato de Liga Mx al frente de los 'Rayados', y sabe que pese a tener varias bajas para el partido del domingo ante Puebla, la exigencia sigue siendo la misma, pues están obligados a ganar el titulo y demostrar porqué son favoritos desde que silbe el árbitro.

La exigencia existe siempre, con refuerzos o sin refuerzos. Rayados está para ser protagonista en cualquier torneo que participe y pelear el título. Esta vez nos tocó mover el árbol, se fueron 9 jugadores y llegaron 5. El equipo debe empezar con una victoria el domingo, a eso está obligado”, afirmó Aguirre.

Sobre las bajas que tendrán los 'Rayados' en la fecha 1 por sus compromisos con Selección Mexicana, Javier Aguirre explicó que no pueden poner ese hecho como un pretexto, ya que cuentan no serán el único club que padezca de esto, además de que tienen un plantel basto donde los jóvenes recibirán la oportunidad.

"A pesar de que nos van a faltar siete jugadores, y que la pretemporada la hicimos sin 10 de ellos, no es ningún pretexto, pero las primeras 3 jornadas estaremos incompletos. No somos el único equipo, pero no es pretexto, es una realidad".

��En Rueda de Prensa #JavierAguirre DT de @Rayados responde a mi pregunta



“La gente solo se acuerda de los campeones, el campeon se lleva todo o que quieres.

¿Uno que juegue bonito y pelee el descenso o un campeón?"#ElHeraldoRadioMonterrey @heraldodemexico pic.twitter.com/BRVz0VkhwJ — Axel Solis (@axelsolisrmz) July 23, 2021

Trabajamos con gente joven, en los juegos trabajamos con jóvenes. Ante Puebla estarán algunos de ellos en la banca. No estamos improvisando nada, no se trata de debutar gente nada más, se trata de acompañar a los jugadores para que crezcan en el equipo", dijo el DT.

Monterrey no contará en el partido contra "La Franja" con nombre como Rogelio Funes Mori, Héctor Moreno, Charly Rodríguez, César Montes, Jesús Gallardo y Erick Aguirre, por estár concentrados con el 'Tri' mayor y el equipo Olímpico, mientras que el costarrincense Joel Campbel también está con su selección en Copa Oro.

