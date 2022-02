Liga Mx: Juárez vive su mejor arranque en la historia del club

Tras el anuncio por parte de la Liga Mx acerca de la reprogramación del partido entre el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Bravos de Juárez, es posible hacer un análisis a profundidad de la situación actual de la escuadra fronteriza a lo largo de las diversas campañas en cuanto al funcionamiento en sus primeros cotejos. En el actual Grita México Clausura 2022, Ricardo Ferretti y los suyos registran seis puntos; producto de dos victorias, ante Necaxa y San Luis, situación que hace a los Fronterizos tener el mejor arranque liguero en toda su historia.

La mano de Ricardo “Tuca” Ferretti en el conjunto Fronterizo, poco a poco va tomando forma, formando un plantel competitivo, a pesar de no contener con jugadores de renombre o importancia en el ámbito internacional, pero sí de mucha calidad en el terreno de juego. “Es un equipo muy sano, que me ha dado una gran bienvenida, he estado arropado por todos y todos estamos muy bien, mentalizados en lo que queremos, en sacar al equipo adelante y sumar la mayor cantidad de puntos, pero es un equipo muy bueno y podemos hacer grandes cosas", señaló Cándido Ramírez hace unos días acerca de su estancia con los Bravos de Juárez.

El inicio del Clausura 2022, ha visto una versión mejorada de Juárez; en el encuentro de la jornada uno ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Olímpico de la Ciudad fronteriza, los Bravos se hicieron con la victoria tras un doblete convertido por el uruguayo Diego Rolan. Para la fecha dos, visitaron el Estadio Azteca de la Ciudad de México, perdiendo por la mínima ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, con anotación de Charly Rodríguez en el primer tiempo. Por último, en la jornada tres, se metió a la casa del Club Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras Ramírez; 1-0 fue el marcador final, Anderson Leite convirtió el único gol del partido a nueve minutos para culminar el encuentro.

Durante su primera campaña en el máximo circuito, en los tres encuentros inaugurales del Apertura 2019, los Bravos registraron únicamente 3 unidades, tras el triunfo dos a cero ante los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ya en el 2020, tuvieron un inicio de campaña mejor; un empate ante Pumas de la UNAM 4 a 4 y una posterior Victoria 3-0 ante Monarcas Morelia significó un incremento en el nivel de juego de los Fronterizos. Durante el segundo semestre de ese año, volvieron a sumar cuatro puntos en el arranque de temporada.

El 2021, indiscutiblemente, fue el más complicado para la escuadra de los Bravos de Juárez, en cuanto a los arranques de torneo se refiere. El primero de ellos, durante el Clausura, rescató 2 unidades, en los empates ante Pachuca en el Estadio Hidalgo y hacer lo propio contra Xolos de Tijuana en casa. Para el Apertura, la situación empeoró; cayó en el primer encuentro 3-1 ante Toluca, en la fecha dos hizo lo propio ante Atlas de Guadalajara en el estadio Jalisco, para después, conseguir un empate frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Akron con un punto en tres partidos, dejando para las estadísticas el arranque menos productivo para los Bravos.