Liga Mx: Kagelmacher aun no está disponible para debutar con León

El cuadro de León no ha tenido un inicio de campaña del todo convincente, a pesar de mantenerse en calidad de invictos durante los tres primeros partidos disputados, únicamente ha obtenido una victoria ante los Tuzos del Pachuca en la última jornada celebrada en el Nou Camp; aunado a ello, dos empates rescatados frente a Tijuana y Atlas, revancha de la final disputada hace unas semanas donde los Rojinegros bordaron la segunda estrella en su escudo. En ese sentido, la directiva de la Fiera centró la mirada en el futbol uruguayo: Gary Kagelmacher, defensa central de 33 años de edad, arribó a Guanajuato.

Han pasado cerca de 15 días desde que el conjunto de León, a través de sus redes sociales, confirmó la llegada del defensa central proveniente de Peñarol de su país, para reforzar la saga de la Fiera, aportando experiencia y liderazgo en la última zona; a pesar que la campaña pasada los Panzas Verdes registraron menos de un tanto concedido por encuentro. Sin embargo, Kagelmacher aún no está disponible para debutar con los del Bajío debido a cuestiones administrativas que le impiden ser registrado en el sitio web oficial de la Liga Mx.

Las cuestiones que impediría que, el actual campeón de futbol uruguayo con Peñarol, debute en el máximo circuito con la Fiera de León, se deben a situaciones administrativas, específicamente al pase internacional del jugador que aún no llega a las oficinas de los Panzas Verdes; eso le impide su registro en la página oficial de la Liga Mx. El defensa sudamericano ha entrenó con el resto de sus compañeros tras el parón por fecha FIFA, por lo cual, una cuestión física, no es un tema a considerar para que el zaguero pudiera tener sus primeros minutos en el encuentro del lunes ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

“Soy una persona que le gustan los desafíos nuevos, he cambiado bastante de país, me gusta conocer nuevas Ligas, nuevas culturas, su gente, si bien he salido campeón en mi país, siento que esta decisión es la mejor. Es una Liga que siempre me interesó, que ha crecido mucho, muy competitiva y León es un equipo que aspira a cosas importantes. Voy a aportar todo lo que sé y todo lo que el entrenador me pida, sé que hay jugadores con mucha trayectoria, jugadores que han ganado con el club, así que hay que respaldar a esos jugadores, entonces yo de mi parte espero sumar" mencionó en su momento, tras su llegada al conjunto de la Fiera del León.

El uruguayo comenzó su carrera futbolística con el Danubio de su país en la temporada 2007-2008, mostrando cualidades desde los primeros partidos; situación que llamó la atención del Real Madrid Castilla en España, haciéndose de los servicios del defensor una temporada después de haber debutado, Incluso, en el año 2009 participó en un encuentro con el conjunto merengue en la Primera División de España. Posterior a ello, probó suerte en Bélgica, Francia, Alemania, Israel, hasta volver a suelo uruguayo, esta vez, con la casaca del Peñarol; ahí fue campeón y reconocido el mejor defensa de la temporada, estadísticas que lo llevaron a ser fichado por la Fiera para la presente campaña.