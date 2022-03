Liga Mx: Lillini reconoce que el tema arbitral es algo con lo que lidian cada partido

En un encuentro trepidante desde el TSM Corona, Pumas de la UNAM cayó a manos de Santos Laguna; quienes lograron su segunda victoria de manera consecutiva, mandando a América al fondo de la tabla. En el tema de los Universitarios, más allá de volver a la senda del gol -tras par de enfrentamientos sin perforar el arco adversario-, acumulan 3 cotejos sin conocer la victoria. Situación preocupante para Lillini y los suyos.

Fue el propio estratega de los Universitarios, que vive su cuarta temporada al frente de Pumas, habló ante los medios de comunicación al término del encuentro en relación al orgullo que siente el timonel hacia con sus jugadores que, pese a las lesiones, han demostrado garra.

“La fortuna de tener estos jugadores, que te deja a ti como entrenador un sabor de boca. Más allá de la derrota, te deja con algo lindo, porque tienes a 21 leones que salen a competir para mostrarle a la gente que podemos perder, pero, así es esto. Lo vamos a defender hasta el último momento”, mencionó Andrés Lillini, técnico de Pumas, en rueda de prensa.

Leer más: ¡Magistral! Selene Pau Luna causa furor en palazzo oscuro

El encuentro fue disputado de principios, con oportunidades de gol en ambos arcos; en este sentido, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo, fueron factores para que el marcador no haya sido más abultado.

El tema arbitral, volvió a ser una disyuntiva para el conjunto Universitario que se vio afectado en par de ocasiones por la toma de decisiones de Oscar Macías Rojas. Más allá que la cuestión arbitral no influyó directamente en el marcador, los Felinos reprocharon en reiteradas ocasiones al juez central. En este sentido, el propio Lillini dejó en claro que son cosas con las que lidia cada partido, pero se limita a expresarlo.

“En las decisiones arbitrales, no me meto; hay gente por encima de mí en la institución que se dedica a eso. Sabemos que siempre jugamos contra ese factor, así que no hay problema. Lo divisamos como algo que tenemos que sortear”, afirmó el timonel Universitario.

En el último tramo del enfrentamiento, con el resultado abajo en el marcador, Lillini, fiel a su estilo y filosofía, ingresó al terreno a Oliver Pérez, elemento formado en las fuerzas básicas de los Felinos. De esta manera, se convierte en el jugador 13 en debutar en el máximo circuito desde que Andrés tomó las riendas del equipo.

Leer más: Maribel Domínguez: Nuestra final, hoy, es Curazao en 8vos"

“Lo de los chavos es algo del proyecto; es orgullosamente el plantel que tengo. Sacan la cara en momentos complicados; se equivocan, tienen 20 años. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar esos errores individuales a mediada que vayan jugando partidos; tenemos que ser más solidos para no recibir tantos goles, y después consolidarlos”, sentenció.