Liga Mx: "Lo más importante es generar una competencia interna" expresó Haret Ortega

La escuadra de Toluca parece que ha retomado el camino en el presente Grita México Clausura 2022; después de un comienzo catastrófico cayendo en su visita a Ciudad Universitaria ante los Pumas, cinco goles a cero. Ignacio Ambriz y los suyos, acumulan dos victorias de manera consecutiva, 3 a 1 a Santos Laguna en el Nemesio Diez. Ante el conjunto de Mazatlán en calidad de visitante 2-1. Por otra parte, Haret Ortega, defensor mexicano, hablo después del encuentro amistoso que sostuvieron ayer ante el conjunto de la Piedad acerca de la situación actual de los Diablos Rojos.

“Creo que cada vez vamos agarrando mejor la idea que quiere el profe, poco a poco vamos a ir agarrando el ritmo que también se requiere porque no solo es con la pelota sino ir a presionar, ir a morder al rival, entonces creo que cada vez se va viendo mejor el equipo. Creo que me ha ayudado mucho a crecer una parte que me hacía falta que era salir jugando, y me ha cuidado mucho tanto él como el cuerpo técnico, entonces me da mucha confianza y esperemos seguir creciendo, seguir sacando la mejor versión de Haret Ortega cada día” expresó Ortega ante los medios de comunicación tras el encuentro amistoso de los Diablos Rojos.

El defensor de 21 años de edad nació en Iguala de la Independencia, Guerrero. Con formación en el equipo del América con las fuerzas básicas, a partir del 2015, disputando distintas competiciones tanto nacionales como internacionales, destacando por su juego aéreo, salida con el esférico, anticipación y marcación férrea sobre los rivales. Su debut en Liga Mx se efectuó el 18 de enero de 2020 ante los Tigres de la UANL; estuvo enrolado con las Águilas en tres oportunidades, dos de ellas como titular. Para el Apertura de ese mismo año, arribó al conjunto del Estado de México.

El mexicano ha encontrado, en Toluca, la regularidad que esperaba, siendo una de las opciones de Gerardo “Tata” Martino en la Selección Mexicana. En el actual torneo ha disputado 180 minutos en dos enfrentamientos, además, de haber recibido un par de tarjetas de amonestaciones. Por otra parte, se refirió a la competitividad interna que existe en el club, así como la llegada del último refuerzo para los Diablos Rojos: Valber Huerta.

“El que venga un compañero a sumar siempre viene bien, da igual la posición. Creo que lo más importante es generar una competencia interna y eso va a hacer que vayamos creciendo todos los eslabones del equipo. Esa decisión la tiene el técnico, todos vamos a seguir trabajando, tanto Brandon Sartiguin, Oscar Vanegas, “Pechu” Torres Nilo, yo, vamos a estar trabajando para dar lo mejor de cada quien y al final el profe decide quién poner” sentenció el mexicano.

Los escarlatas no verán actividad este fin de semana dentro de la Liga Mx debido a que el conjunto de Monterrey se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, en vísperas de disputar su primer enfrentamiento en el Mundial de Clubes de la FIFA el próximo sábado.