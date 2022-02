Liga Mx: Lozano dirigió su primer entrenamiento

Jaime Lozano superó el COVID-19, e inmediatamente se unió a los entrenamientos de su nuevo club: Los Rayos del Necaxa, después de días de aislamiento por los protocolos de salud correspondientes. El estratega mexicano dirigió su primera práctica con los hidrocálidos tras haber vencido a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en su debut en el balompié azteca.

Lozano llegó al banquillo de los Rayos tras lo hecho en su etapa como estratega de la Selección Nacional Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo la medalla de bronce. Mucho se hablaba que diversas escuadras estaban interesados en sus servicios, siendo Necaxa quién logró convencerlo de unirse al proyecto deportivo de Aguascalientes.

“Un proyecto que en verdad apueste por ti, que comparta en valores y filosofía; eso buscaba. Un plantel que dentro de lo que cabe, pensar en un proyecto a mediano plazo, con un equipo protagonista y que pelee por los primeros puestos en el futbol mexicano”, mencionó Jaime Lozano en entrevista para Ahora o Nunca.

El primer partido para Lozano y su cuerpo técnico fue sorpresivo, obteniendo la victoria en el estadio Azteca ante la Máquina, en los últimos minutos; aún sin la presencia de Lozano en el banquillo. Aquella noche significó para los Hidrocálidos un nuevo comienzo, colocándose ya, en puestos clasificatorias rumbo a la liguilla del balompié nacional.

“Primero dar estabilidad y certeza. Era un equipo que de local se había llevado muchos goles; tenemos que ser muy estables, no cambiar de local y visitante. Me parece que debemos ser competitivos, es lo que le hice saber al cuerpo técnico. Me gusta defendernos bien, con pocas oportunidades de gol”, agregó el timonel de los Rayos.

Su estancia con el Tri Olímpico fue reconocida por la mayoría de aficionados al balompié, debido al juego ofensivo y propositivo que mostraron durante los Juegos Olímpicos, quedándose en la orilla de la presea de oro. A pesar de ello, el Tricolor mostró una de las mejores participaciones en la competición. El mismo Lozano expresó la metodología que debería llevarse a cabo para que más jugadores sean exportados al viejo continente.

“Me encantaría que muchos de nuestros jugadores emigraran, como lo hace en este momento Estados Unidos, que compitan en las mejores ligas del mundo. Nosotros tenemos muchísimo potencial; la diferencia es que otros jugadores siguen creciendo en comparación a lo de México. Tendríamos que venderlos mucho antes”, sentenció.

Por lo pronto, Lozano y los suyos, preparan su encuentro del próximo viernes cuando visiten la cancha del Estadio Caliente antes Xolos de Tijuana, en punto de las 21:06 horas del centro de México, a través de la señal de Fox Sports. Los Hidrocálidos marchan en la posición número 11 con 6 unidades; mientras que los Fronterizos en el peldaño 15 con 4 puntos.