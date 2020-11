Liga Mx: Luis Fernando Tena nuevo entrenador de Bravos de Juárez

Chihuahua.- Los Bravos de Juárez que ascendieron al máximo circuito el año pasado con la dirección del argentino Gabriel Caballero, el día de ayer hicieron oficial el cese del ex jugador del Pachuca, tras quedar eliminado en el torneo regular Gurd1anes 2020 de la Liga Mx.

No obstante, los verdes no esperaron más de 1 día para que en las próximas horas anunciarán a su nuevo timonel en el banquillo, el experimentado Luis Fernando Tena para el Clausura 2021 con la oportunidad de mejorar en este campeonato que no lograron, mínimo, ingresar a repesca.

Por lo tanto, el mismo equipo de Bravos fue quien anunció la llegada de su nuevo entrenador, que había estado ausente en el futbol mexicano hace 1 año, ya que su último equipo dirigido fueron las Chivas de Guadalajara, por ende, mantuvo la espera por dos temporadas para volver a la dirección de la primera división.

Su nueva oportunidad será en Ciudad Juárez, su décimo equipo que estará en dirección Luis Fernando Tena, por medio del comunicado que anunció el club en sus redes sociales al referir su integración, además de compartir la trayectoria de su ahora estratega para el 2021.

Boletín Oficial



El nuevo entrenador de Bravos es Luis Fernando Tena.



Bienvenido a la casa de los Bravos.#JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/jzqd7dhEJv — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 28, 2020

"Luis Fernando Tena se integra a Bravos como nuevo Director Técnico del primer equipo a partir de éste sábado 28 de noviembre de 2020. El profesor Tena ha sido jugador en varios equipos destacando el Atlético Español, Oaxtepec, Chivas, Atlante y Cobras de Juárez", se alcanza a leer en el comunicado.

Así, el domingo 29 de noviembre, Tena estará firmando su nuevo contrato en el máximo circuito. Bravos de Juárez, será el primer club del estado de Chihuahua que el flaco estará en el personal de banca en la primera división a sus 16 años como entrenador profesional.

Luis Fernando Tena estando en casa

Twitter Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena comenzó su travesía en Cruz Azul en 1994, continuando con Tecos UAG, Santos Laguna, Monarcas Morelia, Jaguares de Chiapas, América, León, Querétaro y Chivas en 2019. sólo ha conquistado dos títulos de Liga, con Cruz Azul en 1997 y Monarcas en el verano 2000.