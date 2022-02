Liga Mx: Luis García toma nota de Cruz Azul

La cancha del Nemesio Diez será recinto de uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana cuando Diablos Rojos y Cementeros se verán las caras mañana por la tarde. La escuadra local arriba el encuentro en el peldaño 7 con 9 unidades cosechadas; producto de las 3 victorias de manera consecutiva ante Santos Laguna, Mazatlán y Club Atlético de San Luis, este último en el aniversario 105 de la escuadra del Estado de México.

Ambriz ha formado un conjunto con un futbol dinámico, posicionándose como uno de los favoritos en la presente campaña para alzar el título de Liga en el mes de mayo. Una de las principales piezas del cuadro Escarlata es el guardameta Luis García, mexicano de 29 años de edad, formado en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos, quien habló ante los medios de comunicación previo al encuentro ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

“Se viene un equipo muy complicado donde tenemos que salir a ganar; pensar solamente en eso. El equipo está mentalizado en eso, y no debemos dejar ir puntos; estamos muy conscientes de ellos, porque el partido ya se acerca“, mencionó Luis García en conferencia de prensa previo al encuentro ante los Cementeros.

García tuvo una destacada participación en la victoria de los Diablos Rojos sobre San Luis el pasado fin de semana; siendo reconocido por la Liga Mx en el 11 ideal de la jornada 5. Más allá de haber atajado una pena máxima contra los Potosinos, colgó el cero en su arco, además de realizar 7 atajadas, 4 balones ganados por el aire; demostrando el liderazgo y reflejos bajo los tres postes.

“Creo que he ido mejorando en el transcurso del tiempo; no me conformo con eso. Yo quiero seguir trabajando y ayudando al equipo; se rescatan 3 puntos en San Luis, pero no gracias a mí, nada más, si no hay más jugadores que hacen todo lo mejor de ellos para lograr eso. El equipo está consciente que trabajando unidos y con esa mentalidad vamos hacer grandes cosas”, sentenció el guardameta mexicano.

Por lo pronto, la escuadra dirigida de Ignacio Ambriz recibe mañana en la cancha del Nemesio Diez a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en punto de las 18:05 horas del centro de México, en la pantalla de TUDN. Los locales mantienen una racha positiva de 3 enfrentamientos de manera consecutiva logrando la victoria, acumulando 9 unidades. Los Escarlatas tienen un encuentro pendiente ante Rayados de Monterey, por la participación de la Pandilla en el Mundialito.