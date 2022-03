Liga Mx: “Me parece que en las tarjetas no fueron de igual manera”: Miguel Herrera

En uno de los duelos más emociones e intensos de la jornada 8 del Grita México Clausura 2022, Cruz Azul y Tigres, repartieron unidades con un 2-2 en el marcador final en el Volcán Universitario. El empate de la visita, por conducto de Ignacio Rivero, cayó en tiempo de descuento, desatando la furia de Miguel Herrera, técnico de los Felinos, quien, habló ante los medios de comunicación al término del encuentro, acerca del tema arbitral.

“Cualquier jugada para nosotros es tarjetas; para ellos no. A Diego (Reyes) me lo condicionan desde el minuto 1. Ellos hacen una jugada en el tiro de esquina del área sobre Aquino, y no pasa nada. Yo solo pido que las tarjetas sean iguales, del mismo lado. Esa es la importancia que a nosotros nos da. Me parece que en las tarjetas no fueron de igual manera”, mencionó Miguel Herrera, al término del encuentro en rueda de prensa.

Más allá que el arbitraje, en propias palabras del “Piojo”, haya condicionado el encuentro para los Universitarios, dejaron escapar varias oportunidades de gol frente al arco de José de Jesús Corona, sobre todo, en la primera mitad, a pesar de haber perforado la meta adversaria en 2 oportunidades. En este sentido, Herrera, no dejó pasar la oportunidad para expresar su malestar con las jugadas erradas de los suyos.

“Hubo un equipo que pudo marcar cinco goles y ése fue Tigres. Me ocupa la parte defensiva, pero me parece que el equipo está siendo muy superior a los rivales y hoy le pasamos por encima a Cruz Azul”, mencionó el estratega mexicano, en referencia al balance del encuentro.

Leer más: Santos logró primer triunfo en Torreón tras superar a Pumas

A pesar de no lograr las 3 unidades, que los hubiera colocado como sublíderes de la clasificación, Herrera y los suyos mantienen una racha positiva de 6 enfrentamientos sin conocer la derrota; incluidas 5 victorias. En otro sentido, André-Pierre Gignac acumula media docena de cotejos seguidos, perforando el arco rival; ante ello, “El Piojo” se expresó del equipo en líneas generales, contando con la presencia del galo en el ataque.

“Estoy tranquilo porque el equipo está generando bien, el equipo no está equilibrado, tenemos que buscar ese equilibrio si queremos en una liguilla, hoy André pudo haber sacado ventaja con dos o tres goles”, replicó el timonel de los Universitarios.

El minuto de los Celestes cayó en los últimos segundos, durante el tiempo de descuento. Los Universitarios dejaron escapar una ventaja de 2 goles que tenían en la primera mitad, y sucumbieron ante las intentonas de los Cementeros.

Leer más: ¡Encantadora! Ivonne Montero enamora con blusa transparente

“Intenté cerrar el partido la Liguilla pasada y así me fue, si tenemos que trabajar la defensiva, el equipo trataba de cerrar el partido, pero con goles, entra Soteldo y tiene tres o cuatro de gol. Hubiéramos metido una y se acaba el partido”, sentenció.