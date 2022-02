Liga Mx: Miguel Herrera, orgulloso de sus jugadores

El conjunto de Tigres acumula una racha positiva de cuatro enfrentamientos de manera consecutiva obteniendo la victoria, doblegando a las escuadras de Pumas de la UNAM, Mazatlán, Chivas y, lo acontecido ayer frente a Atlético de San Luis, mostrando una mejoría en el funcionamiento de los comandados por Miguel Herrera. Fue el propio técnico mexicano, el que habló al término del cotejo ante los medios de comunicación, recalcando el funcionamiento de sus dirigidos en el primer tercio del Grita México Clausura 2022.

“Lo que me gusta es que el equipo nada más piensa en ir hacia adelante; trata de hacer transiciones más rápidas. Cuando no hay espacio, obviamente le vamos a dar vuelta y vamos a generar por otro lado. Eso es algo que a mí me deja tranquilo; si de por sí, antes ya jugaba muy bien. Hoy la única diferencia es que la transición es más rápida, convirtiéndose en el equipo más goleador”, mencionó Miguel Herrera en conferencia de prensa al término del encuentro.

Una de las situaciones favorables para los Tigres; más allá de la victoria, es el momento futbolístico que vive André-Pierre Gignac, máximo goleador en la historia del club que se ha hecho presente en el marcador, durante las últimas cuatro fechas, con el mismo número de anotaciones, algo que no conseguía desde su llegada a suelo mexicano. “El Piojo” expresó su admiración por el delantero francés, siendo un referente en la historia de la institución.

“Desde que llegué, dije que Gignac iba hacer muchos goles; intentamos que nuestros delanteros tuvieran la posibilidad de tener llegadas, con pelotas a modo para poder ser contundentes. El torneo pasado, desafortunadamente André-Pierre tuvo una lesión y no pudo estar figurando en los goleadores. Ahora ha arrancado, como siempre he pensado, con la calidad que tiene; la determinación que tiene, lo hace ser un profesional ejemplar”, mencionó el estratega mexicano en relación a Gignac.

Cuando todo parecía que la escuadra visitante podía llevarse la victoria, Herrera hizo parte del terreno de juego a Yeferson Soteldo, elemento proveniente de la MLS en Estados Unidos en cambio por Carles Salcedo. El venezolano llegó con cartel estelar a la oncena Universitario; quien sirvió los dos pases de gol que significaron las 3 unidades para los Felinos.

“Muy contento, la verdad es que los revulsivos que tengo en la banca, han entrado a marcar una diferencia. Yefferson (Soteldo) cada día se siente mejor en la parte física, por eso no está para tanto tiempo, pero con lo que tiene de futbol, por supuesto que nos va ayudar. Todos los que entran desde el banquillo lo han demostrado”, sentenció el timonel de los Universitarios.

Tras la victoria, y a falta de acontecer el resto de la jornada del balompié azteca, los dirigidos por Miguel Herrera se ubican en el puesto 2 de la clasificatoria, con 13 unidades, una menos que la Franja del Puebla. El próximo cotejo de los Felinos será en calidad de visitante cuando visite la cancha del Olímpico Benito Juárez, ante los Bravos, reencontrándose con un viejo conocido: Ricardo “Tuca” Ferretti.