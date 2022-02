Liga Mx: Mozo, el mejor de Pumas en recientes enfrentamientos

El arranque del 2022, ha significado uno de los mejores años futbolísticos para Alan Mozo, lateral derecho de los Pumas de la UNAM, que tuvo una destacada participación ante Saprissa de Costa Rica en los octavos de final de vuelta de la Concacaf Liga de Campeones, donde, además, portó el gafete de capitán, tras la ausencia de Alfredo Talavera. El defensor de los del Pedregal, sueña con una convocatoria a la Selección Nacional de México.

Ciudad universitaria vio una actuación estelar por parte de Mozo, ante la escuadra costarricense, con un par de asistencia a sus compañeros, que terminaron por finiquitar la eliminatoria en favor de los Universitarios, manteniendo intacto el sueño de asistir, por primera vez en la historia de Pumas, al Mundial de Clubes de la FIFA; torneo que reúne a las mejores escuadras de cada confederación.

Ante la falta de un lateral derecho nominal en la Selección Nacional de México, comandada por Gerardo Martino, las buenas actuaciones de Mozo, tanto en el campeonato nacional, así como en la Concacaf Liga de Campeones, mantienen viva las esperanzas del defensor de 24 años de edad, de ser parte del Tricolor en los próximos enfrentamientos, así lo hizo saber él mismo. al terminar los 90 minutos ante Saprissa de Costa Rica.

“Me siento muy bien físicamente, Pumas trabaja impresionante la cuestión física, estamos preparados y me ilusiona porque veo a chavos de cantera entrar a los partidos y sobre todo haciéndolo bien. El nivel de mis compañeros me ayuda a exigirme más y me siento bastante bien y voy a levantar la mano con mi trabajo para poder llegar a Selección”, expresó Alan Mozo al término del encuentro.

Mozo es uno de los tantos elementos formados en las categorías inferiores de los Pumas, siendo, hasta hace unos años, una de las canteras más prolíferas en cuanto a la generación de deportistas, con calidad nacional e internacional. Alan debutó en el máximo circuito el 16 de septiembre de 2017, en un enfrentamiento ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, además de sumar 3 cotejos más, en aquella campaña.

Durante la presente campaña, ha disputado un total de 326 minutos sobre el césped de juego; repartidos en 4 enfrentamientos, además de recibir 2 tarjetas de expulsión ante Gallos Blancos de Querétaro y la Fiera de León. Ante América, el próximo domingo, el conjunto Universitario tendrá de nueva cuenta a Mozo.