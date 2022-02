Liga Mx: “Ojalá que podamos regalarle el triunfo a la gente” mencionó Alexis Canelo

Los Diablos Rojos del Toluca han sido la escuadra del balompié mexicano que más tiempo se ha mantenido inactivo en los últimos días por diversas cuestiones; la primera de ellas de manera obligatoria al desarrollarse el parón por fecha FIFA con los partidos eliminatorios de las distintas confederaciones con miras al Mundial de Qatar 2022. Además, del encuentro pospuesto debido a la presencia de Monterrey en el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes. El tiempo fue aprovechado por Ignacio Ambriz y los suyos para ponerse a tono físicos.

“Ojalá que podamos regalarle el triunfo a la gente y podamos festejar todos. Ojalá le podamos regalar a Nacho, al presidente, a toda la gente de Toluca que espera que a su equipo le vaya bien, y yo espero que a mi equipo le vaya bien. Vamos a ir a una cancha muy difícil, contra un rival muy complicado igual, que viene con un cambio de técnico. El partido con América se vio con mucha actitud, con mucho ímpetu, creo que no va a cambiar demasiado” mencionó Pedro Alexis Canelo en rueda de prensa.

Alexis Canelo es uno de los jugadores más importantes en la oncena Choricera, además de destacar en el futbol mexicano como uno de los delanteros, en cuanto a cuota goleadora, con mejor promedio. El argentino arribó a suelo mexicano en el Clausura 2016 en las filas de Jaguares de Chiapas; posterior a ello, estuvo dos años vinculado con la Franja del Puebla. Para el segundo semestre del 2017 se oficializó su llegada a los Diablos Rojos, con los cuales lleva cerca de 5 años vistiendo la casaca de los del Estado de México.

“Creo que es mérito propio de las cosas que vengo haciendo, cómo me preparo en el día a día. Mis compañeros me han ayudado mucho a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en el club, entonces es un reconocimiento al trabajo, a las cosas que uno hace y deja de hacer para estar bien cada día, venir bien a los entrenamientos, y llegar mucho mejor a los partidos. Estoy preparado para eso, me preparado día a día” sentenció el nuevo capitán de los Diablos Rojos del Toluca.

Hasta el momento, en su estancia con los Diablos Rojos “Canelo” ha convertido un total de 56 anotaciones en el arco rival, siendo reconocido en una temporada como campeón de goleo del balompié nacional. Además de la faceta goleadora que caracteriza al argentino, Alexis posee habilidades para asociase con sus compañeros en la última zona. Toda esta suma de factores, hicieron que Ignacio Ambriz, técnico de Toluca, lo designara capitán del club a partir de esta campaña.