Liga Mx: Renovaciones al doble en la Franja del Puebla

El buen momento futbolístico de la Franja del Puebla, no sólo en la posición de la tabla general, sino en el funcionamiento en el terreno de juego, actualmente los ubica en el lugar número uno de la tabla general del Grita México Clausura 2022; situación que, Nicolás Larcamón y los suyos, buscarán mantener el próximo viernes cuando reciban en el Cuauhtémoc a Monterrey en punto de las 19:00 horas del centro de México, través de Tv Azteca.

Por otro lado, el club, a través de sus redes sociales, oficializó que dos elementos de la actual plantilla de la Franja renovaron contrato con la institución Poblana, continuando con la base de jugadores que han sorprendido en los últimos torneos al mando de Nicolás Larcamón, centrándose, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva de la escuadra Enfranjada.

El primero de ellos es Guillermo Martínez, delantero mexicano llegado al club para el Guardianes 2021; disputando un total de 35 compromisos con los Enfranjados, en los cuales ha perforado el arco rival en cinco oportunidades, la última de ellas el pasado fin de semana con un golazo de chilena ante los Rojinegros del Atlas. En la actual campaña, acumula 390 minutos en cinco cotejos, cuatro de ellos como titular, además de haber marcado un gol. Firmó hasta 2024.

Leer más: Liga MX Femenil: Dónde y a qué hora ver el México vs Surinam

“A mí me encantaría que todo el plantel fuera un estandarte. Yo creo que, en este momento, con este Puebla, no hay un solo jugador por el cual dependamos, porque se ha visto que adentro del terreno de juego, las cosas salen bien y que lindo sería compartir la gloria con un grupo de esta calidad. Eso me dejaría aún más contento que yo llevarme, individualmente, un estandarte”, expresó Guillermo Martínez en rueda de prensa de la Franja.

Por su parte, en temas defensivos, el club anunció la renovación hasta 2025 de Jesús Iván Rodríguez Trujillo, cancerbero mexicano de 28 años de edad, formado en las fuerzas básicas del conjunto Poblano. El debut en el máximo circuito del guardameta ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en el encuentro ante los Tigres de la UANL. En la actual campaña ha sido partícipe de un enfrentamiento, correspondiente a la jornada número tres ante Xolos de Tijuana en el Cuauhtémoc, tras la baja de Antony Silva por la fecha FIFA.

Leer más: NBA: Knicks vuelven a perder tras ir ganando por 28 puntos

“Dándolo todo es lo que vengo haciendo, siempre entregándome a la playera y sobre todo, el hecho de estar comprometidos con el equipo, sin importar las circunstancias. Estoy muy orgulloso de poder defender estos colores por un tiempo más, y muy agradecido con la directiva por confiar en mí. Me voy a preparar día con día con este escudo que me lo ha dado todo. Esperemos pronto ser campeones”, mencionó Rodríguez respecto a su renovación.