Liga Mx: Salvador Reyes, plurinacionalidad y compromiso con los de Coapa

La llegada de Salvador Reyes Chávez al conjunto del América en el año del 2021, significó una de las mejores incorporaciones para el conjunto de Coapa en los últimos años. A pesar de contar con jugadores de jerarquía y primer nivel en su plantilla, los dirigidos por Santiago Solari no han podido dar el paso hacia el anhelado título mexicano. En su última oportunidad, pesar haber quedado como líderes generales en el Apertura 2021, cayeron en cuartos de final ante los Pumas de la UNAM.

“Sí, es un deseo (Mundial), sabemos que es cada cuatro años y se viene el año mundialista. Muchos jugadores quieren estar ahí así que yo estoy me siento privilegiado de estar en un club como América que es un grande. Quiero ir por el campeonato y ¿por qué no? que se me dé la oportunidad de ir al Tri. Me provoca (apoyo de la afición) ese sentimiento de competir, competir dentro de la cancha por un puesto ya sea cualquier partido. Sabemos que siempre nos están observando a todos los jugadores y hay una gran competencia, muchos jugadores mexicanos con gran nivel y creo que eso es bueno para la selección mexicana de que muchos jugadores mexicanos tengan gran nivel” comentó Reyes en una entrevista con TUDN.

El nacido en Taxco de Alarcón, Guerrero hace 23 años, ha tenido un camino difícil en busca de la consolidación en primera división tras pasar por distintos equipos a lo largo de los años. Los ahora extintos Monarcas Morelia fueron casa de Salvador durante todo su proceso en fuerzas básicas que comenzó en el invierno de 2012 con la Sub15, así como estar ligado a la tercera división de los purépechas. De la misma manera, disputó enfrentamientos con la Sub 17 y Sub20. Salvador hizo su debut en Liga Mx el sábado 6 de enero de 2018 ante los Rayados de Monterrey.

La difícil situación con el conjunto de Monarcas obligó al mexicano a poner rumbo hace un nuevo destino: Cimarrones de Sonora FC; conjunto al que estuvo ligado un par de temporadas, teniendo participación en el marco de la Copa Mx, así como el Ascenso Mx ese mismo año. A su regreso a Morelia permaneció 12 meses más con la institución y a partir de Clausura 2020, llegó a las filas de la Franja del Puebla, destacando por su juego dinámico, verticalidad y sacrificio por la banda de la izquierda.

El América centro su mirada en él y a petición del técnico Santiago Solari, Reyes llegó a las filas azulcremas para el Apertura 2021; torneo que disputó 19 encuentros en total, 17 de ellos de temporada regular y 2 más de liguilla; registrando cuatro anotaciones para los de Coapa. En el actual torneo, Salvador ha estado presente en dos partidos, marcando un gol apenas comenzado el encuentro de Puebla, siendo uno de los más rápidos en la historia de la Liga Mx.