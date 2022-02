Liga Mx: San Luis felicita a Barovero en su cumpleaños

En vísperas del enfrentamiento entre Club Atlético de San Luis y los Tigres de la UANL en el Volcán Universitario, mañana por la tarde, la escuadra Potosina se dio el tiempo para felicitar a uno de los elementos más importantes de su plantilla: Marcelo Barovero, guardameta nacido en Córdoba, Argentina hace 38 años, que hoy, celebra su cumpleaños.

A pesar de la avanzada edad del argentino, se mantiene como uno de los cancerberos con mayor porcentaje de efectividad bajo los tres palos en la actual campaña; situación que ha llevado a la oncena potosina a mantener con vida sus posibilidades de acceder al repechaje del balompié azteca. Fue el propio guardameta quién comentó como ocurrió su llegada al conjunto dirigido por André Jardine hace 6 meses.

“San Luis me abrió las puertas de regreso y no dudé en tomarla; ya con la familia a medida que pasaba la temporada, no estábamos lo suficientemente cómodos. Sin duda que los 4 años que llevó en México, más esta parte en San Luis, hacen que uno realmente que uno valore lo que es la liga, el futbol mexicano y vivir en este país. La decisión me mantiene a un gran nivel enfrentando a grandes clubes” mencionó Barovero en entrevista con W Deportes en referencia a cómo se dio su llegada a San Luis.

El sudamericano vive su segunda etapa en el balompié mexicano; en este lapso vistió la camiseta de tres instituciones. La primera de ellas, los Rayos de Necaxa, desde el Apertura 2016 hasta el Clausura 2018, las buenas actuaciones del sudamericano llamaron la atención de uno de los clubes con mayor poder adquisitivo. Para el segundo semestre del 2018, se enfundó en la casaca de los Rayados de Monterrey, con 75 participaciones sobre el césped de juego; siendo pieza fundamental para la obtención del título de Liga Mx ante las Águilas del América en el Estadio Azteca.

“Sin duda es un rival que, tras haberlo enfrentado con Rayados, es un lindo estadio para jugar. Son partidos diferentes; esperemos estar a la altura. Ahora estoy con otra camiseta, así que ojalá que podamos hacer las cosas que hemos planeado para traer puntos de Monterrey porque los necesitamos mucho”, sentenció el guardameta argentino en referencia del encuentro ante Tigres.

Para el Apertura 2021 se oficializó su llegada al conjunto de San Luis, defendiendo el arco de los Potosinos en 14 compromisos, guiándolos al repechaje del balompié azteca, cayendo a manos de Santos Laguna. Para la campaña actual, ha sido partícipe en cada uno de los enfrentamientos posibles, sumando 450 minutos para las estadísticas, viendo su arco perforado en siete ocasiones.

André Jardine y los suyos tienen una tarea complicada cuando visiten mañana el Volcán Universitario en punto de las 19:00 horas del centro de México, a través de la señal de TUDN. Los locales arriban al encuentro en la posición 5 con 10 puntos cosechados; mientras que los Potosinos en el lugar 17 con 3 unidades.