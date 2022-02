Liga Mx: "Se viene una seguidilla importante" mencionó Kagelmacher

Tras la derrota sufrida en casa el pasado lunes ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul por la mínima diferencia, el conjunto de la Fiera trabaja ya de cara al próximo enfrentamiento ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria, como parte de la jornada cinco del Grita México Clausura 2022. Uno de los puntos positivos para los Panzas Verdes en la derrota a mano de los Celestes fue el debut en el máximo circuito del balompié Azteca de Gary Kagelmacher, defensa a uruguayo proveniente del Peñarol de su país, quien arribó a suelo mexicano para la presente campaña. El zaguero de 33 años de edad habló ante los medios de comunicación acerca de su sentir tras disputar sus primeros minutos en liga.

“Estoy contento por mi debut, pero con emociones encontradas porque lamentablemente no se pudo ganar en casa como queríamos. Espero adaptarme rápido. Lo más lindo para un jugador es tener partidos continuamente, jugar y jugar te da ritmo. Se viene una seguidilla importante y todos tenemos que estar bien, hay muy buen plantel y mucha competencia” mencionó el Gary Kagelmacher, defensor uruguayo de la Fiera de León en conferencia de prensa hoy por la mañana.

Los Panzas Verdes de León han tenido un inicio complicado de campaña, tras haber perdido la final del torneo pasado a manos de los Rojinegros del Atlas, los del Bajío no han podido revertir la situación, siendo incapaces de sumar dos victorias en la campaña, perdiendo la calidad de invicto en el último combate ante Cruz Azul. En el presente Clausura 2022 se ubican en el peldaño número 11 de la tabla general con 5 unidades. En su visita a Ciudad Universitaria, Holan y los suyos tienen una oportunidad inmejorable de sumar su primera victoria en calidad de visitante, en un recinto que, en los últimos torneos, les ha sentado muy bien.

“Creo que hoy es el día donde con todo el grupo vamos a empezar a trabajar otra vez, porque los que jugaron y no jugaron, hicieron trabajo diferenciado. A partir de hoy vamos a empezar a analizar al próximo rival; las cosas que se hicieron mejorarlas. Las variantes climáticas no son fáciles a adaptarse, pero son circunstancias que el jugador se debe adaptar rápido y no se pueden cambiar. Hay que sacar un buen resultado el domingo” sentenció el defensor sudamericano.

El calendario de los Panzas Verdes en los próximos 12 días está lleno de cotejos; primero visitan Ciudad Universitaria para medirse a los Pumas de la UNAM, como parte de la jornada cinco de Clausura 2022. Posterior a ello, el miércoles 16 viajará al Estadio Doroteo Guamuch Flores de Guatemala para medirse al Deportivo Guastatoya en los octavos de final de ida de la Concacaf Liga de Campeones. Posterior a ello, reciben dos enfrentamientos; primero en Liga Mx a las Chivas Rayadas del Guadalajara, para después hacer lo propio ante los guatemaltecos en el Nou Camp. Finalmente, el viernes 25 visita el estadio Victoria para medirse a los Rayos del Necaxa a las 19:00 horas centro de México.