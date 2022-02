Liga Mx: Sebastián Méndez, DT de Xolos, elogia a Marcel Ruiz

Xolos de Tijuana obtuvo una importante victoria el pasado viernes jugando en calidad de local frente a Atlas 2-0; culminando así, con la racha positiva de los Rojinegros en la presente campaña, abollando la corona al actual campeón. Cristian Rivera anotó para la causa de la Jauría, así como el mexicano Marcel Ruiz al minuto 12 de tiempo corrido, quien se llevó a los elogios del timonel de los Fronterizos, Sebastián Méndez, en rueda de prensa al final de cotejo.

“Marcel no tiene techo; tiene 21 años aún, es muy joven. Juega realmente muy bien al futbol; me pone muy contento por él. Es un chico muy inteligente y juega muy bien. Tanto él como su compañero se brindaron; más allá del gol, que siempre es importante, tuvo una actuación muy destacada, y lo viene teniendo. Es un jugador muy importante para nosotros”, mencionó Sebastián Méndez, estratega de Xolos de Tijuana, al término del encuentro vs Atlas.

Leer más: Julie Ertz continua conquistando corazones

Con la victoria conseguida ante los actuales campeones en Liga Mx, el conjunto de Xolos de Tijuana ascendió hasta la posición número 9 de la clasificatoria general, logrando su segundo triunfo; ambos en calidad de local, tras pasar por encima de Pumas, y lo acontecido recientemente. El timonel de la Jauría, Sebastián Méndez, se mostró contento por el desempeño de los suyos sobre el césped de juego, en el que, además, disipó las dudas de una posible salida del timonel argentino.

“El equipo hizo un muy buen partido. En líneas generales; me voy muy conforme. Tuvimos la intensidad necesaria, golpeamos en los momentos justos y pudimos ampliar aún más la ventaja. Fue de los mejores partidos que hemos hecho hasta acá en el torneo”, expresó.

Ahora se centran en el encuentro del próximo martes ante los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Nemesio Diez, con la encomienda de conseguir las primeras unidades jugando fuera de casa. Hasta ahora, ha caído derrotado a manos de Cruz Azul, Puebla y Mazatlán; todas ellas con 2 goles de diferencia. Fue el propio estratega argentino quien mencionó la importancia de conseguir la victoria en el Infierno, ante un buen rival como lo son los Escarlatas.

“Tenemos que ser inteligentes; hasta acá tuvimos 3 salidas, y en las 3 perdimos, siempre por 2 goles, y eso lo sabemos todos. Olvidarse de eso, sería un error; tenemos que mirar hacia atrás y saber qué hicimos para lo que viene. Vamos a enfrentar un equipo de local que intenta siempre jugar, y en casa más. Tenemos que empezar a puntuar de visitante”, sentenció.

Leer más: Natalie Lee da los buenos días en traje de baño

La pelota comenzará a rodar a partir de las 19:00 horas del centro de México, el próximo martes 1 de marzo en la cancha del Nemesio Diez, como parte de la jornada 8 del Grita México Clausura 2022. La transmisión del cotejo será a través de TUDN.