Liga Mx: Sebastián Pérez Bouquet, la nueva joya de las Chivas

Históricamente, las Chivas Rayadas del Guadalajara se han caracterizado por formar futbolistas en sus fuerzas básicas, que, posteriormente destacan en la Liga Mx así, como en el ámbito internacional; catalogada como una de las mejores canteras del balompié azteca. Nombres como Javier “Chicharito” Hernández, Omar Bravo, Marco Fabián, Carlos Vela, son algunos de los casos de éxito con formación en el Rebaño. En ese sentido, si nos centramos en las categorías inferiores, en la actualidad sobresale el nombre de Sebastián Pérez Bouquet, elemento de la sub20 llamado a ser uno de los referentes para los Tapatíos en las próximas temporadas.

Nacido en Guadalajara, Jalisco el 22 de junio de 2003. Normalmente se desempeña en el medio campo, como un 10 nato, con base en su habilidad, visión, control del esférico, conducción en espacios reducidos y, por supuesto, el juego asociativo con sus compañeros. A pesar de ser un jugador de baja estatura, alcanzando los 1.65 m,, ha llamado la atención de propios y extraños durante su estancia con el Rebaño, teniendo un proceso formativo más rápido, en comparación a otros elementos qué conforman la plantilla rojiblanca en las fuerzas básicas.

Arribó al conjunto de Guadalajara en el 2016, formando parte de la categoría sub13; aquella temporada, únicamente vio acción en tres enfrentamientos, todos ellos como titular. Conforme pasó el tiempo, ascendió a otras divisiones, con la confianza del cuerpo técnico de los Rojiblancos. Actualmente se desempeña en la sub20, siendo considerado, además, en un par de ocasiones por el estratega Michele Leaño para la plantilla de primera división; incluso ya hizo su debut en el máximo circuito el domingo 9 de enero de 2020 en la victoria tres goles por cero ante el conjunto del Mazatlán en el inicio del Grita México Clausura 2022.

“Cuando me adelantaron el proceso de Sub 15 a Sub 17 me sentí muy contento, pero a la vez ha sido un reto difícil porque es una categoría mayor a la mía, compito contra jugadores más altos, más fuertes y de mayor experiencia, lo cual me hizo darme cuenta de que tenía que esforzarme más en el día a día para ayudar a mis compañeros. Espero pronto llegar a la Primera División, es una motivación muy grande, pero sé que para hacerlo tengo que trabajar el doble de lo que lo hago actualmente. Me ha tocado entrenar con Primera, una vez fuimos como 8 elementos de la Sub 17 y fue algo muy emocionante, no imaginaba que tan pronto podría estar ahí, pensé que hasta Sub 20 podríamos dar ese pequeño salto de entrenar con ellos”, mencionó Bouquet en su momento acerca de sus objetivos a futuro con la camiseta del Rebaño.

El camino aún es largo para Sebastián; sin embargo, tiene las cualidades necesarias para destacar en el máximo circuito con las Chivas, al tiempo de contar con posibilidades de emigrar hacia el viejo continente, convirtiéndose en un referente para la Selección Nacional de México de cara a futuras competiciones. Su debut en liga fue el reconocimiento al trabajo, dedicación, esfuerzo y disciplina que ha puesto el mexicano de 18 años de edad, a lo largo de su carrera futbolística, haciendo soñar a más de uno de que Bouquet sea el nuevo referente del Rebaño en un par de meses.