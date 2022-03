Liga Mx: “Selección vendrá si sigo haciendo las cosas bien”: Arturo Ortiz

Los Pumas de la UNAM, retoman actividades, esta noche, en la Concacaf Liga de Campeones, dentro de los cuartos de final de ida, ante el New England Revolution, de Estados Unidos, en calidad de visitante. En la previa del encuentro, Arturo Ortiz, uno de los pilares principales en la zona defensiva de los Universitarios, habló ante los medios de comunicación, acerca de su buen momento futbolístico que lo mantiene con esperanzas de una convocatoria a la Selección Nacional.

“Lo principal es hacer las cosas bien acá; creo que estoy pasando mi mejor momento, lo dije desde que me toca participar con primer equipo. El llamado a la Selección, vendrá si sigo haciendo las cosas bien y si el técnico me requiere; al final de cuentas, todo es el fruto de lo que haga y cómo vaya el equipo, que es lo más importante”, mencionó Arturo Ortiz, defensor de Pumas, en conferencia de prensa.

Los Universitarios, se presentan en la antesala de las semifinales, ante el conjunto estadounidense; en una oportunidad inmejorable para demostrar su poderío en competiciones internacionales. Teniendo en cuenta, que nunca han podido levantar el título de Concacaf Liga de Campeones, en el formato nuevo, que permite el pase al Mundial de Clubes de la FIFA. En este sentido, Ortiz expresó lo siguiente:

“Es una oportunidad única, en lo personal lo veo de esa forma. Después de tantos años, al equipo no le tocaba participar y sabemos el compromiso que eso requiere. Lo aceptamos de esa manera. Los dos torneos son importantes; hoy nos toca estar acá y es poner toda la mente en este partido; podemos dar paso importante hoy y en la vuelta también”, expresó el zaguero mexicano.

Debido a los desafortunados sucesos que acontecieron en la cancha de La Corregidora, 3 enfrentamientos, de la jornada 9, en el campeonato mexicano, fueron suspendidos. Uno de ellos: Pumas vs Mazatlán; permitió a los Universitarios, tener días de descanso antes de viajar a Massachusetts. En este sentido, el defensor Felino, puntualizó que el equipo se encuentra al 100%.

“Desafortunadamente no pudimos jugar, pero, aprovechamos ese momento para tener una buena recuperación, con piernas frescas para los que vinimos participando todos los partidos, no viene bien. En lo personal me siento mejor, y listo para lo que será el encuentro de mañana”, puntualizó Palermo.

Ortiz, ha sido una de las revelaciones de la presente campaña para el cuadro de Andrés Lillini, tomando en cuenta que, hasta hace unos meses, formaba parte del Ascenso MX. Ya con los Universitarios, se adueñó del puesto titular, así como ser partícipe en el marcador, en reiteradas anotaciones en favor de los del Pedregal.

“Lo principal es defender y que el equipo gane, que se muestre bien con un buen futbol, eso es lo importante. Pero un aporte a la ofensiva, siempre es un extra que es una motivación para mi hacer goles”, sentenció.