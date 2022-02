Liga Mx: “Son seres humanos y después futbolistas” dijo Lillini

El conjunto de los Pumas de la UNAM sufrió su segunda derrota de manera consecutiva en el Grita México Clausura 2022 la noche de ayer en el Estadio Caliente, durante su visita al conjunto de Xolos de Tijuana, en un partido donde los Fronterizos se dieron el lujo de fallar un penal en dos ocasiones. Por parte de los locales Lisandro López marcó el tanto la diferencia con un remate aéreo que dejó sembrado a Alfredo Talavera en el arco de los Felinos. Al término del encuentro Andrés Lillini, estratega de los Universitarios hizo un balance general tras la derrota.

“Lo que me llevo es que no éramos ni un super equipo, ni somos el peor. Somos un equipo que conoce bien lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer; eso es lo fundamental. Volver a redirigir y encontrar eso que teníamos. Tuvimos un partido y medio que no es bueno y no sacamos los resultados; somos un equipo que necesita estar muy lúcido, muy concentrado. Trabajar junto a mi equipo técnico eso y corregir los errores técnicos y después volver a las formas” puntualizó el estratega argentino de 47 años de edad.

Los Universitarios arrancaron el torneo con un par de victorias, ante Toluca y Gallos Blancos del Querétaro, respectivamente. Para las últimas dos fechas, han caído en manos de Tigres de la UANL y, lo ocurrido ayer, en el Estadio Caliente, significando, además, la primera derrota para Lillini y los suyos en calidad de visitante desde octubre del año pasado, cuando visitaron a las Águilas del América en el Estadio Azteca. En referencia a la inactividad de los Felinos durante el parón por fecha FIFA, el estratega argentino habló del trabajo realizado en estos días.

“Tuvimos el tiempo necesario, donde recuperamos a todos los futbolistas, solo Sebastián Saucedo se lesionó en el interescuadras; fue el único que no pudo venir. Después todo el plantel estuvo a las órdenes. Son seres humanos y después futbolistas, entonces, a veces tenemos que tener, cuando decae uno por situaciones normales, el otro tiene que estar mejor y así compensando lo que siempre sucede que no todos pueden estar al 100%. Somos un equipo que siempre creció y piensa continuamente en las limitaciones que tenemos, tanto el entrenador como los jugadores”, mencionó el estratega en rueda de prensa.

Con este resultado, los Pumas de la UNAM, a falta de lo que acontezca en el resto de enfrentamientos de la jornada 4 del Grita México Clausura 2022, bajaron un par de puestos, hasta el peldaño cinco de la general con 6 unidades, Mientras que lo dirigidos por Sebastian Mendez, alcanzaron los cuatro puntos, escalando al lugar 12. En la jornada siguiente enfrentarán a las escuadras de León y Mazatlán, respectivamente.