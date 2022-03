Liga Mx: Tras suspensión del partido ante Mazatlán, Pumas se centra en Concacaf

Lo acontecido en la cancha de La Corregidora, marcó, definitivamente, un antes y un después, en la historia de la Liga MX, tras los actos de violencia que siguen dando de qué hablar; en busca de respuestas para detener a los responsables, una vez que, las acciones de la jornada 9 en el campeonato nacional, se vieron suspendidas.

Uno de los enfrentamientos que no se llevó a cabo, en la acción dominical, tenía como sede la cancha de Ciudad Universitaria, cuando los Cañoneros de Mazatlán visita a Pumas de la UNAM, en busca de conseguir la primera victoria de los Mazatlecos ante los Felinos. El encuentro, en la previa, no significaba grandes problemas para el cuadro dirigido por Andrés Lillini; sin embargo, no podían confiarse.

Ya con el anuncio oficial por parte de las autoridades de Liga MX, en relación a la suspensión de la jornada, permitirá a los Universitarios, centrar su mirada de lleno, en las acciones a mitad de semana, en los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones, en su visita al Gillette Stadium, de Massachusetts, Estados Unidos, ante New England de la MLS.

Lillini y los suyos tendrán una dura prueba ante los estadounidenses, en la tarde de este miércoles, en calidad de visitante. En la búsqueda de ganar su pase a la antesala de la final de la Concacaf, al tiempo de lograr su boleto, por primera vez en la historia, de los universitarios al Mundial de Clubes de la FIFA; competición que reúne los mejores equipos de cada confederación.

Los Universitarios viajarán en las próximas horas a Massachusetts, para el ya conocido, reconocimiento de cancha y cerrar filas para el compromiso de este miércoles, en punto de las 19:00 horas del centro de México, a través de la señal de FOX Sports. Hasta el momento, se desconoce si el enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses se llevará a cabo por las situaciones ocurridas en la cancha de La Corregidora.

Por otro lado, en las acciones de la jornada 10 del Grita México Clausura 2022, aún con la interrogante de saber si se llevarán a cabo los encuentros, los Universitarios visitarán la cancha del Estadio Azteca, para medir fuerzas ante la Máquina de Cruz Azul, el próximo sábado, en punto de las 19:00 horas del centro de México, a través de la señal de TUDN.