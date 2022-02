Liga Mx: “Tuca” inconforme con el funcionamiento de su equipo

El inicio de la jornada 6 del Grita México Clausura 2022 fue testigo de uno de los encuentros con menos situaciones de gol en el arco rival en lo que va de la campaña. Bravos y Santos Laguna se vieron las caras en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez de la ciudad fronteriza, con un empate final 0-0; cortando así, una racha de 40 partidos consecutivos en Liga Mx sin goles.

La falta de gol en el cuatro comandado por Ricardo Ferretti, es notoria, convirtiendo cuatro goles en tres encuentros; dos de ellos en la jornada uno en la victoria sobre los Rayos del Necaxa. A pesar que “Tuca” es caracterizado por ser un estratega que forma un equipo fuerte, defensivamente hablando, concediendo muy pocas anotaciones en la campaña, es el propio técnico brasileño quien expresó su preocupación acerca de la poca efectividad de sus dirigidos en el arco contrario.

“Por el resultado se podría decir que si (mejora en el funcionamiento del equipo en referencia al partido vs Chivas), pero no vi una gran mejoría como quisiéramos; un partido muy disputado y burdo. Nos está faltando puntos básicos para poder jugar un mejor futbol; lo rescatable de hoy es el empate”, expresó Ricardo Ferretti, en conferencia de prensa.

Con ese resultado el conjunto fronterizo continúa sin estar a punto en el tema ofensivo, perforando el arco rival, en el primer tercio de campaña, en cuatro oportunidades; sin embargo, en cuestiones defensivas se mantienen como uno de los equipos que menos tantos han concedido. En ese sentido, Ricardo Ferretti, se mostró inconforme con el empate de hoy ante los Laguneros.

“En el partido de hoy se defendió; supimos sacar balones, pero debemos entender que para que uno pueda atacar mejor, la transición de la defensa al ataque, debemos mejorar mucho. Los jugadores de la media cancha y adelante están peleando demasiado; esto no es lucha, es futbol” mencionó Ferretti en referencia a la falta de gol de los Bravos de Juárez en la campaña.

Con el empate, el conjunto de Juárez se mantiene, momentáneamente, en los puestos de reclasificación rumbo a la fiesta grande del futbol nacional, con un partido pendiente aún por disputar ante de los Rayados de Monterrey, debido a la participación de la Pandilla en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos hace unas semanas; mismo que tendrá como fecha el 8 de marzo a las 21:06 horas del centro de México, en la cancha del BBVA de Nuevo León.

“No me gusta hacer balances; semana tras semanas son nuevos retos, experiencias y retos que se te van dando. Tenemos 7 puntos; si me comparara con el torneo pasado, teníamos 1. Si se quiere hacer un balance, estamos bien; pero no es así. Futbolísticamente todavía no encontramos ese equilibrio defensivo-ofensivo que nosotros quisiéramos. En el partido de hoy tenemos mucha recuperación, pero no tenemos posesión de balón, lo cual reduce las posibilidades de gol”, sentenció el timonel.