Liga Mx: Ventura Alvarado sería el fichaje sorpresa de 'Rayados'

Nuevo León.- Los 'Rayados' del Monterrey siguen en la búsqueda de suplir la baja de José María Basante para la siguiente temporada, y desde el norte llegan rumores que de que ya habrían encontrado al candidato perfecto, siendo una opción no muy conocida que dividirá la opinión de loos fanáticos.

Según medios regios, el Monterrey ya habría hecho contacto con el capitán de Necaxa, Ventura Alvarado, para que se una al conjunto de Antonio Mohamed de cara al Apertura 2020, pues ya tuvo al argentino como entrenador en su proceso con América en 2014.

Se cree que Ventura sería presentado con la 'Pandilla' a mas tardar el día martes o miércoles paraa entrar de lleno con pretemporada al lado de sus compañeros. Cabe recordar que el defensor central es dueño de su carta y puede negociar con el club que quiera, pues ya se despidió del Necaxa hace algunos días en redes.

Hoy me toca despedirme de ustedes, me voy contento por los dos años y medio en los que crecí en mi carrera profesional y defendí con orgullo esta camiseta. Quiero agradecer el apoyo que partido a partido me brindaron, los buenos momentos en los que juntos festejamos los llevo por siempre en mi memoria", escribió Alvarado.