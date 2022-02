Liga Mx: “Vimos mucho potencial en Necaxa”: Jaime Lozano

Los Rayos del Necaxa obtuvieron una victoria sorpresiva el pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, dando la vuelta al resultado en los minutos finales ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, con dos anotaciones en un par de segundos, llevándose las 3 unidades a casa. Los Hidrocálidos comenzaron una nueva etapa comandado en el banquillo por el estratega Jaime Lozano, quien aún no estuvo en el césped de juego dirigiendo a su escuadra; sin embargo, se mostró el trabajo realizado del timonel mexicano. El técnico habló en una entrevista acerca del principal factor que marcó su llegada al conjunto de Aguascalientes.

“Hubo opciones, no tantas, pero las hubo. Elegí Necaxa porque desde antes de Selección Nacional me habían entrevistado aquí dos veces; es un proyecto muy interesante, me da tranquilidad que ya había un proyecto que existía. Se busca hacer algo importante, estabilizar y volver a los primeros planos a mediano plazo, siempre y cuando se den los resultados. Vimos mucho potencial en Necaxa, queremos hacer un equipo muy competitivo y transmitir la idea de juego” mencionó Jaime Lozano, en entrevista para Silbatazo Inicial.

Leer más: Liga MX Femenil: Bibiana Quintos se suma a noble causa

Lozano, tras haber acabado su carrera futbolística como jugador, se enroló en cuestiones técnicas, con un par de participaciones con el Tricolor; la más recordaba de ellas, en la Selección Olímpica de México sub23 que asistió a los juegos Olímpicos de Tokio 2020. celebrados un año después por la pandemia de COVID19 que azotó al mundo entero. Aquella ocasión, en el país asiático, Jaime guio a los mexicanos a obtener la medalla de bronce en la competición, dejando un agradable sabor de boca por el funcionamiento de los verdes en cada uno de los enfrentamientos. Ahora, con Necaxa, buscará lo mismo.

“Quiero plasmar un equipo competitivo, que deje la vida en la cancha. Es lo más importante; para mí, el futbol es emoción, y la emoción se transmite a las tribunas. Un equipo que no de la pelota por perdida, que se note el compañerismo, dando la vida en cada jugada. Evidentemente me gusta controlar los partidos en la medida de lo posible, manteniendo la posesión” agregó el estratega nacional.

Tras el anuncio oficial de su llegada al conjunto Necaxista, inmediatamente los focos de atención se centraron en Aguascalientes, para observar el trabajo de Lozano en su máximo esplendor con una institución del balompié azteca. Por lo pronto, consiguió su primera victoria en el Grita México Clausura 2022; situación que intentará replicar en la jornada seis cuando visiten la cancha del Caliente. el viernes 18 de febrero a las 21:06 horas del centro de México, a través de la señal de Fox Sports. Lozano habló de la importancia de crear un buen conjunto.

Leer más: Liga MX: Chivas y Pumas se verán las caras en Estados Unidos

“El mensaje, es, sin duda, agradecerles a los jugadores por apegarse a la idea de juego en 3 o 4 días. El torneo aún no avanza tanto; nos quedan muchas jornadas por delante. Si no tienes a unos de los mejores planteles más fuertes económicamente, tienes que competir como lo hace Puebla ahora o en su momento Santos con Almada” sentenció el timonel mexicano.