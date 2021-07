Liga Mx: Vucetich todavía espera un refuerzo para Chivas

Jalisco.- No es secreto para nadie que las Chivas del Guadalajara no pasan por un gran momento económico en estos días, tanto por las consecuencias de la pandemia como por los problemas que ya aquejaba el club, por lo que hasta hoy día no han anunciado ningún refuerzo para el siguiente torneo, sin embargo, parece que las cosas pueden cambiar.

Rumbo a su viaje a Estados Unidos para enfrentar en amistoso a Tigres, el Director Deportivo de Chivas, Ricardo Pelaez, comentó que en el rendil todavía están en busca de un refuerzo para el Apertura 2021 a pesar de que este ya empieza en dos semanas, añadiendo que los tiempo aún son perfectos.

Todavía hay tiempo para verlo, vamos a ver. La afición de Chivas siempre está apoyando a nuestro equipo y a la Selección Mexicana en todas partes", señaló Pelaez a su llegada territorio américano.

Muchas críticas ha recibido Chivas por el desastre del torneo pasado en donde fueron eliminados por Pachuca en el repechaje, y ya planeado el Apertura 2021 de la Liga Mx, el Guadalajara se ha desprendido de José Juan Macías, su delantero títular, y todo pinta que no están buscano un reemplazo.

Por otro lado, el técnico Víctor Manuel Vucetich, dijo que aún estan a la espera un refuerzo para sumar la plantilla, no obstante, afirmó que durante los juegos de pretemporada van a probar a los jóvenes de la cantera para ver que se puede incorporar al primer equipo en el futuro.

❌ ¡Ni Oribe ni Zaldívar ocuparán el lugar de JJ Macías! ❌



Víctor Manuel Vucetich ya encontró al nuevo delantero de Chivas para el Apertura 2021 ���� https://t.co/a25PPGjiwG pic.twitter.com/ozj79prdCf — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 3, 2021

Siempre hay tiempo para un refuerzo y estamos en esa espera. Vamos en buen proceso (en el armado del plantel), se está trabajando muy bien. Siempre es gratificante venir con toda nuestra gente y que mejor que estar con ellos. Mañana es una buena prueba contra Tigres, hay que ver a los jóvenes", explicó.

