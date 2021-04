Liga de Expansión MX: "Depende de nosotros mismos para calificar" Chiquis García

Culiacán.- La calificación a la fiesta grande de la Liga de Expansión MX no es un hecho todavía para Dorados, pues se jugarán el boleto en la última jornada frente al campeón Tampico Madero.

Sin embargo, lo que sí es un hecho es que dependen de ellos mismos para avanzar al repechaje, y ese es un punto importante para el técnico de los sinaloenses, Rafael García, quien detalló en conferencia de prensa lo que pasó en la derrota ante Morelia, y habló también de su siguiente y último juego del rol regular.

“Nos enfrentamos a un rival que en mi punto de vista es de los más duros en la competencia (Morelia), tienen gente con mucha experiencia y son muy ordenados, adelante tienen jugadores diferentes y pensamos en hacerles un partido de tú a tú, y así fue, un partido abierto por los dos bandos. Ellos aprovecharon las pocas opciones que les dimos, han de haber creado 4 o 5 opciones y anotaron tres goles, nosotros debimos tener mayor control de pelota, hay que analizar a fondo, mi equipo hizo un esfuerzo muy grande y ya hablé con los muchachos, y bueno, todavía está en nuestras manos (la calificación).

Lo importante es que no necesitamos de otros marcadores para lograr nuestra calificación, hay que ir a hacer un gran partido allá en Tampico” expresó el timonel de los sinaloenses. Sobre el siguiente partido ante Tampico, con quienes se jugarán el pase a repesca, el Chiquis García mencionó “tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que analizar muy bien al Tampico, ellos pudieran llegar con aspiraciones de calificar, pudieran meterse y habrá que analizarlos, no sé que vaya a hacer el técnico de ellos, vamos a analizar lo que han venido haciendo en los últimos partidos, no nos olvidemos que son los actuales campeones, tienen jugadores muy capaces” dijo García.

Luego de que Dorados empezara el torneo batallando para marcar gol, en los últimos duelos han mejorado, y prueba de ello es que han metido 10 goles en los últimos 5 encuentros, algo que valora el Chiquis. “El equipo ha mejorado bastante en ofensiva, en los últimos juegos hemos hecho promedio de dos goles, eso nos costaba mucho y ya lo mejoramos” destacó.