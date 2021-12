Liga de Expansión MX: Dorados de Sinaloa inicia su camino al título ante Tepatitlán en los 4tos de ida

México.- La Liguilla de la Liga de Expansión MX ya inició, los primeros dos partidos de los cuartos de final de ida se han jugado este martes, ahora es turno de que el actual líder del torneo haga su presentación, ellos con los Dorados de Sinaloa, quien justamente se enfrentará al actual campeón defensor del torneo de plata del futbol mexicano, la escuadra de Tepatitlán. Será este miércoles cuando ambos clubes salten al Gregorio Tepa Gómez para conocer el resultado del primer enfrentamiento de esta serie de la cual podría salir un fuerte contendiente por el título.

Dorados de Sinaloa quien se consagró en el Apertura 2021 como líder del torneo tiene frente ellos al club que apenas pudo entrar a la fase final. Tepatitlán se logró calificar en el lugar 12, luego tuvo que pasar un segundo filtro en el Repechaje, al haber sido el equipo con el peor acomodo en la tabla general le tocó automáticamente enfrentar a los sinaloenses quienes llevan aparentemente la ventaja por su juego espectacular de la temporada, pero se sabe que la Liguilla es otro torneo.

Todo está listo, las acciones para el juego iniciarán en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN, Fox Sports, ESPN y Claro Sports. Para esta nueva modalidad ya el gol de visitante no está disponible por lo el ganador será quien mejor juegue en ambos duelos, solo la posición en la tabla se podría usar en caso de un empate y eso le favorecería al equipo que calificó en mejor forma, en este caso para los sinaloenses.

Dorados de Sinaloa tenía mucho tiempo sin entrar a una fiesta grande, el último que lo pudo lograr fue Diego Armando Maradona en la ya extinta Liga de Ascenso, precisamente para ello, en los dos torneos en el que el "Pelusa" estuvo a cargo del equipo los llevó a la final pero no pudo ganar ninguna, aún así no pudieron tener un gran resultado. Han pasado entrenadores que buscaron hacer un gran proyecto en Dorados pero los resultados no le acompañaron hasta que llegó José "Chiquis" García que en dos torneos con el "Gran Pez" ha llevado al equipos a grandes cosas.

Dorados de Sinaloa se mide ante el campeón de la Liga de Expansión MX | Foto: Dorados de Sinaloa

Para el Apertura 2021 Dorados disputó 16 partidos, ganó 11, empató 4 y solo perdió 1, para un total de 41 puntos, 9 de diferencia del segundo lugar, y 12 con su actual rival Tepatitlán por el que se le da el mote de favorito. Durante la temporada regular se vieron las caras en el Estadio Dorados el 6 de octubre en donde no pasaron del empate a cero. Esa fue de las pocas ocasiones que le sacaron puntos a Dorados en el torneo.

Posibles alineaciones

Tepatitlán

Juan Lemus, Carlos Villanueva, Julio Nava, Said Castañeda, Víctor Guajardo, Ángel Tecpanécatl, Edson Rivera, Luis Robles, Víctor Mañón, Alonso Valadéz y Juan Angulo.

Dorados de Sinaloa

Luis López, Luis Félix, Alonso Zamora, Salvador Manríquez, Jesús Vega, Luis Hernández, Adolfo Domínguez, Jonathan Suárez, Paolo Yrizar Raúl Zúñiga y Jonathan Betancourt.