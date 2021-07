Liga de Expansión MX: Dorados inaugura el AP21 ante Tlaxcala

Tres meses después de quedar eliminados en la etapa del repechaje en el torneo anterior, mañana martes vuelve a la actividad el equipo de Dorados de Sinaloa, pues son los encargados de inaugurar el Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX al protagonizar el primer encuentro del torneo, esto cuando visiten a los Coyotes de Tlaxcala.

Con un plantel que mantuvo la base del torneo anterior, pero con un aporte importante de juventud sinaloense, el Gran Pez buscará mejorar lo hecho en el semestre anterior, y lo harán dándole continuidad en el banquillo al técnico Rafael ‘Chiquis’ García.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El duelo de hoy entre Tlaxcala y el Gran Pez dará inicio mañana martes en punto de las 16:00 horas (tiempo de Sinaloa), y será transmitido por las señales de Fox Sports y Claro Sports.

El conjunto sinaloense sí sufrió algunas bajas con respecto al once titular mostrado en el torneo anterior, pero trajeron material para suplir esos huecos, y además subieron a varios canteranos que ganaron el título de la Tercera División Profesional, los cuales serán la sangre nueva del plantel para el Apertura 2021.



Dorados tuvo que dejar ir a Ricardo Díaz, portero titular en el torneo anterior, pero que su carta pertenece al Querétaro. Por su parte, en defensa no contarán más con el culichi Víctor Torres, jugador que aún tenía contrato con el Pez pero que no entró en plantes del Chiquis García.

La otra baja sensible es la del brasileño Lucas Xavier, quien dejó al Gran Pez para sumarse al Atlante.



Pero estas bajas ya fueron cubiertas, pues para suplir a Díaz en la portería, el Pez trajo al mochiteco Carlos Higuera, además de que Luis Fernando López continúa en la institución. Para suplir a Torres en defensa, Dorados trajo a Luis Hernández, mientras que el ecuatoriano Jonathan Betancourt será quien supla a Lucas. Además, Dorados reforzó su ataque con Paolo Yrizar, y lo más importante es que renovó el contrato de su goleador, el colombiano Raúl Zúñiga.



Los jóvenes canteranos que buscarán su lugar en el primer equipo son; Mirsha Herrera, Miguel Díaz y Jesús Tostado. También se unieron Alan Vega, Naelson Cárdenas, Jared Romero y Salvador Manríquez.

Síguenos en