Liga de Expansión MX: Dorados le pega de visita a Cancún FC que acabó con 10 hombres

Omar Lopez Meza Reportero de deportes

Cuento con poco más de un lustro de experiencia laborando en la casa editorial El Debate de Culiacán. En este tiempo me he encargado de cubrir y darle seguimiento al deporte local, nacional e internacional. Además, he colaborado también con la sección de locales en diferentes procesos electorales. Mis principales funciones en la empresa son darle seguimiento a la actividad de los equipos profesionales de la ciudad de Culiacán, los cuales son; Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana Arco del Pacífico, Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX, y los Caballeros de Culiacán en el CIBACOPA. He sido parte de las coberturas en los últimos dos campeonatos de Tomateros de Culiacán en el beisbol invernal mexicano, el primero de ellos en enero del 2018, cuando lograron la corona en Navojoa, Sonora. El segundo en el 2020, coronándose en la capital sinaloense. También fui parte de la cobertura en la Serie del Caribe Culiacán 2017.